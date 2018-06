Abre festival internacional de cine de Mar del Plata que exhibirá 400 filmes

AFP 6/11/2008 - 20:04

La 23 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que exhibirá 400 películas de 46 países, comenzaba este jueves con un homenaje al cineasta argentino Leonardo Favio y la proyección del drama bélico "The Hurt Locker", de la estadounidense Kathryn Bigelow.

La tradicional muestra de Mar del Plata, ciudad balnearia localizada a 400 km al sur de Buenos Aires, contará este año con la presencia del actor estadounidense Tommy Lee Jones.

Jones dará una charla abierta al público, tras la proyección de "Los tres entierros de Melquíades Estrada", que el actor dirigió y protagonizó.

La muestra cinematográfica, que exhibirá películas de 46 países, arrancará con un homenaje al cineasta argentino Leonardo Favio, con la exhibición de su último trabajo, "Aniceto".

"Aniceto" fue elegida este año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir por los premios Goya de España.

Favio es uno de los pocos cineastas argentinos en la historia a los cuales la crítica cinéfila considera como autor de obras maestras, entre ellas "Crónica de un niño solo", "Gatica, el mono" y "Soñar, soñar".

El festival se extenderá hasta el 15 de noviembre, cuando se realizará la entrega de premios y culminará con un concierto al aire libre de la Orquesta Sinfónica de Berlín.

Entre las muestras más destacadas figura una retrospectiva dedicada a Jean-Pierre Melville y otra denominada Escuela Polaca, con películas de Andrzej Wajda, Roman Polanski, Jerzy Kawalerowicz y Andrzej Munk, entre otros.

En la competencia internacional por el Astor de Oro habrá 16 películas, entre ellas las argentinas "El artista", de Mariano Cohn y Gastón Duprat y "Vil romance" de José Campusano.

La primera, coproducida por el reconocido artista argentino León Ferrari y que acaba de ser presentada en el Festival de Roma, explora el mundo del arte, sus protagonistas y la delgada línea entre lo que es arte y lo que no.

En tanto, la ópera prima de Campusano es acerca de la relación entre un vendedor de armas del conurbano y un joven gay.

En el resto de la sección se destacan, por el peso de sus realizadores, "El cant dels ocells" del director catalán Albert Serra, quien será este año jurado de la sección argentina.

También podrá verse "Tokyo Sonata" de Kiyoshi Kurosawa y "Still Walking" de Hirokazu Kore-eda, además de la búlgara "Zift", ópera prima de Javor Gardev, un filme en blanco y negro sobre un hombre que sale de una prisión en la que estuvo por un crimen que no cometió y que sigue bajo un destino opresivo.

Competirán asimismo "Fear Me Not" del danés Cristian Levring, "Medicine for Melancholy" del estadounidense Barry Jenkins, "Back Soon" de la islandesa Sólveig Anspach y "Home" de la suiza Ursula Meier.

Se agrega "Involuntary" del sueco Ruben Ostlund, "Pa-ra-da" de Marco Pontecorvo, "The Stranger in Me" de la alemana Emily Atef y "Un coeur simple" de la francesa Marion Lane.

El cine latinoamericano estará representado por "Alicia en el país" del chileno Esteban Larraín y "Desierto negro" del mexicano Rodrigo Plá.

