Aumenta la tensión entre EEUU y Rusia por culpa del escudo antimisiles

QUE TODOS ESTOS CORNUDOS



…, (perdón si ofendo)!..., mas soy testigo!.



… Que no paran de chupar de la “teta”,



del “Tesoro Publico”,



con sueldos de cuatro cifras…, mas las rebuscas



…, mas todo “lo que caiga”!...,



…, y que de rodillas claman, rezan y se arrastran,



por mas riquezas, votos, poderes…, y prebendas!.



… Que el ser poeta, si acaso lo fuese



no disculpa la ofensa…, si por acaso la hubiera!,



mas las verdades hay que decirlas!.



… Entonces: cada vez que un ingenuo



critica o ataca con retorica el régimen



(que ellos mismos no sean)…,



le caen en pandilla, le cierran todas las puertas



…, y lo tachan de “comunista”



…, le cierran la Empresa y el crédito,



…, le hacen un cerco político”



y pretenden ponerlo a pedir limosna



y no por la “ofensa”, sino por acusar al régimen



y poner en peligro “sus negros negocios”



(los de la derecha, de la izquierda y de la Iglesia).



Y eso mismo me paso a mi, con mi empresa, hace unos cuarenta años…, y aquí en Panamá!..., y solo por ser noble, caritativo, justo y honesto!..., mi esposa



es testigo Alfonso Játiva Gómez