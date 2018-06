Chile: Lagos admite que podría ser candidato en las presidenciales de 2009

El ex presidente chileno Ricardo Lagos reconoció que podría asumir una candidatura presidencial oficialista con miras a las próximas elecciones de 2009, que definirán al sucesor de la socialista Michelle Bachelet.

A través de una carta pública y cuatro días después de ser proclamado precandidato por el partido político socialdemócrata que él fundó hace 20 años, el PPD, Lagos admitió que no se restaría de los desafíos de futuro, aunque enumeró algunas condiciones.

"Yo no busco ni he buscado ser candidato para un segundo mandato presidencial. Es por ello que he declarado reiteradamente que mi nombre no está compitiendo en el proceso de designación del candidato de la Concertación", señaló Lagos en la misiva.

"Lo anterior no significa restarme a los desafíos del futuro. Ustedes saben bien que jamás he eludido un desafío de condición política cuando he tenido el convencimiento ético y político que es mi deber hacerlo, sobre todo cuando he sido depositario de las esperanzas de nuestro pueblo por un futuro mejor", agregó.

El ex mandatario planteó como condiciones "tener ideas y propuestas que conduzcan la acción del nuevo gobierno" y "una coalición ordenada que actúe con cultura de gobierno y con lealtad hacia su gobierno".

La eventual postulación se Lagos se enfrenta con las aspiraciones del actual secretario general de OEA, José Miguel Insulza.

Insulza es la carta de la dirigencia del Partido Socialista -en el que Lagos también milita, además de hacerlo en el PPD- para las elecciones de diciembre de 2009.

En el oficialismo también está en carrera el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei. La coalición espera competir con un solo candidato, que sería electo en primarias a realizarse en abril o mayo de 2009.

En la derecha opositora compite hasta ahora únicamente el multimillonario empresario Sebastián Piñera, que encabeza todos los sondeos de intención de votos.

