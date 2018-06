"¿Pero cómo no voy a querer ir al Madrid?", dice Arshavin

AFP 12/11/2008 - 17:48

El delantero ruso del Zenit de San Petersburgo Andrei Arshavin confesó sentirse halagado por el supuesto interés por él que tendría el Real Madrid, en una entrevista que publica este miércoles el diario deportivo AS.

"¿Pero cómo no voy a querer ir al Madrid?", se preguntó Arshavin, una de las revelaciones de la Eurocopa 2008 de Suiza y Austria. "Es un gran equipo, uno de los mejores", añadió.

"Lo único que he dicho es que quiero salir del Zenit con el nuevo año, sea como sea", añadió el internacional ruso, cuyo club es uno de los oponentes del Real Madrid en el grupo H de la Liga de Campeones.

"No me he pronunciado a favor de ningún equipo. Eso sí: lo más importante ahora no es si el Real Madrid me quiere o no, es si el Zenit me va a dejar ir", añadió.

AS afirmó el martes que el Real Madrid, que no logró fichar a ningún delantero antes de que comenzara la temporada 2008-2009, al tiempo que dejó marchar al brasileño Robinho al Manchester City, quería fichar a Arshavin en el mercado de enero.

El delantero ruso, que estuvo mucho tiempo en contacto con el club inglés del Tottenham en la pretemporada, se quedó finalmente en San Petersburgo debido al elevado precio que pedía el club ruso por su traspaso (30 millones de euros).

El rotativo deportivo español sugería la idea de una cesión en su edición del martes.

