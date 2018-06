Decisión de UE de negociar con Colombia y Perú genera fricciones en la CAN

AFP 12/11/2008 - 19:30

La decisión de la UE de negociar un acuerdo de libre comercio con Colombia y Perú, dos de los socios de la Comunidad Andina (CAN), generó fuertes fricciones dentro de este grupo, cuyo otros dos miembros, Bolivia y Ecuador, manifestaron su claro malestar por la falta de una negociación en bloque.

Bolivia, que ha hablado fuerte contra la decisión de la UE y contra la posición de Perú y Colombia, planteó este miércoles una reunión de cancilleres de la CAN para tratar el tema.

"Vamos a solicitar que la presidencia pro témpore (Ecuador) pueda convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar este tema", anunció el canciller David Choquehuanca en La Paz.

"Bolivia quiere un acuerdo de asociación pero de bloque a bloque. En ningún momento hemos pensado siquiera excluirnos de este proceso de negociación. Esta posición es de conocimiento de los andinos y europeos", dijo.

Esto después de que, el martes, un duro presidente Evo Morales dijera en la Paz que "algunos gobiernos rompieron la unidad de la región, porque quieren negociar unilateralmente con la Unión Europea".

"No puedo entender que no haya cierta responsabilidad de algunos presidentes de la región andina para negociar unilateralmente y sin comunicarnos", agregó.

En Ecuador también hubo críticas, expresadas en un comunicado de la cancillería.

Una negociación UE-Colombia-Perú "menoscaba el fortalecimiento de la Comunidad Andina como bloque regional de integración", según el comunicado.

Ecuador había llamado a "buscar una propuesta de negociación bloque a bloque con flexibilidades", que promueva "el proceso de integración andino".

Sin embargo, Perú y Colombia mantuvieron la posición de avanzar unilateralmente en sus conversaciones con la UE, "colocando a la Comunidad Andina ante la imposibilidad de avanzar en la negociación bloque a bloque", agrega el comunicado.

Colombia y Perú, cada uno por su lado, defendieron su derecho de avanzar en la negociación con la UE y no verse entrampados por las objeciones de Bolivia y Ecuador. De cualquier manera, tanto Bogotá como Lima parecieron dejar en claro que ven de manera diferente el caso de Quito y el de La Paz.

El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, dijo el martes: "Nosotros hemos sido muy respetuosos, incluso dilatamos la posibilidad de avanzar en una negociación bilateral esperando que Ecuador se adhiriera también a la posibilidad de una negociación".

"La idea que nosotros tenemos ahora es que sea una negociación bilateral, de Colombia con la UE y de Perú con la UE, por fuera del marco de la CAN", agregó.

En Lima, el canciller José Antonio García Belaúnde, señaló que "Perú quiere que todos los países andinos participen en esta negociación pero no está dispuesto a que la negociación marche al ritmo del que sea más lento o el que más dificultades tiene, o el que por razones ideológicas no esté dispuesto a negociar ciertos temas".

Y de paso criticó la posición del presidente Morales, de quien dijo "se equivoca cuando plantea que nadie tenga un acuerdo de libre comercio. Él ha sido elegido presidente de Bolivia y de ningún otro país más. Él no puede determinar lo que pueden hacer otros países".

"Ahí hay un equívoco de parte del gobierno de Bolivia en pretender imponer su filosofía a todos los demás", agregó el canciller peruano.

"Ecuador tiene problemas muy puntuales sobre ciertos aspectos de la negociación y es posible que se incorpore a la misma. No me extrañaría, en este nuevo formato, ver al Ecuador", indicó.

La polémica ahonda el descontento en la CAN, un bloque que fue creado en 1969 y que ha generado severos cuestionamientos en los últimos años.

El canciller peruano no es pesimista, sin embargo, sobre la CAN: "Hay otros campos para la integración, y no tratar de forzar la mano donde no se puede avanzar, como es el caso del campo comercial".

