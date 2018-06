El ciclista Jan Ullrich niega haberse dopado bajo juramento

AFP 12/11/2008 - 21:23

El que fuera ciclista estrella alemán, Jan Ullrich, negó el miércoles bajo juramento ante el tribunal de apelación de Dusseldorf (oeste de Alemania) haber recurrido al dopaje, pero sólo en el periodo sobre el que le interrogaban, el primer trimestre de 2003.

Ullrich, que a pesar de las sospechas siempre ha negado haberse dopado, y que comparecía por primera vez ante un tribunal, testificó bajo juramento en el marco de un litigio contra un empresario que, convencido de que se dopó, se niega a pagarle lo que le debe.

Después del testimonio del campeón, único ganador alemán del Tour de Francia (en 1997), el tribunal de apelación le dio la razón y condenó a Günther Dahms, fundador del efímero y caótico equipo Coast - al que Ullrich se unió en 2003, pero que fue rápidamente desmantelado por problemas financieros - a pagarle 340.000 euros más intereses, en total casi 500.000 euros.

"La verdad triunfó", comentó el ex ciclista de 34 años, que puso fin a su carrera en febrero después de desvelarse su implicación en el caso Puerto aunque nunca diera positivo en un control antidopaje.

"He testificado bajo juramento, he jurado ante Dios, porque soy un hombre creyente", dijo el ex campeón después de la audiencia, en una entrevista con la agencia de información deportiva sid. "¿Qué más puedo hacer? Los que me conocen saben que digo la verdad al 100%".

