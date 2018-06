Polonia y Ucrania organizarán juntas la Eurocopa-2012 o nada, avisa Platini

AFP 12/11/2008 - 21:35

Polonia y Ucrania organizarán juntas el campeonato de Europa 2012 de fútbol, como se decidió, o entonces nada, señaló el presidente de la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA), el francés Michel Platini, el miércoles en Sofia.

"Polonia y Ucrania no pueden separarse una de otra para la organización de la Eurocopa-2012" y estos dos países la sacarán adelante "los dos" o entonces "perderán el campeonato de Europa", precisó. "Polonia y Ucrania saben muy bien que, ahora, hay una condición 'sine qua non' mayor, que los estadios en sus capitales estén listos a tiempo. Si los estadios no están construidos, la Eurocopa-2012 no tendrá lugar ni en Kiev, ni en Varsovia", recalcó.

Desde hace meses, las dudas aumentan sobre la capacidad de Polonia y Ucrania de cumplir sus compromisos, particularmente en lo que se refiere a la construcción de los estadios y la renovación de las infraestructuras en materia de transportes y de hostelería.

