"Tenemos que entregarnos con el corazón", pide Simeone

AFP 15/05/2018 - 16:48

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, señaló que su equipo deberá tener "humildad" y "entregarse con el corazón" para afrontar la final del miércoles en la Europa League contra el Marsella.

"Vamos a jugar una nueva final, donde aparecen muchos sentimientos. Cuando uno llega a estas instancias necesita tener humildad. Enfrente estará un rival al que tendremos que minimizar sus tareas ofensivas. Está haciendo una gran Europa League y un gran torneo francés", estimó Simeone este martes, en la conferencia de prensa de la víspera de la final.

"Somos dos equipos con similitudes. Tenemos buena pelota parada los dos, muchas similitudes. Ellos es cierto que tienen menos años juntos. Será una linda final", vaticinó.

Simeone intentó lanzar un mensaje de tranquilidad y restar dramatismo en las horas previas a la final de Lyon.

"Cada minuto que pasa, las emociones van creciendo. Los jugadores están bien y es el momento de darles tranquilidad, que la experiencia que tenemos sirva para desarrollarnos de la mejor manera. Hay que entregarse con el corazón", apuntó.

Simeone será el gran ausente del Atlético de Madrid en la final, al encontrarse suspendido, y su puesto en el banquillo será ocupado por su ayudante, compatriota y mano derecha, Germán 'Mono' Burgos, como ocurrió en la vuelta de las semifinales de este torneo ante el Arsenal (1-0 en el Metropolitano y clasificación 'colchonera').

"Me genera tristeza no estar en esta final. Me ampara una gran sensibilidad con Germán, nos conocemos desde hace una vida. Tenemos sentimientos similares. Entendemos el fútbol igual", tranquilizó.

"El partido de referencia fue el otro día (en la vuelta contra el Arsenal. Somos un equipo muy trabajado y confío plenamente en la presencia de Germán", insistió.

