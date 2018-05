Murió el escritor Tom Wolfe, padre del "nuevo periodismo"

AFP 15/05/2018 - 17:15

El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, padre del "nuevo periodismo" y autor de la célebre novela "La hoguera de las vanidades", falleció el lunes en Nueva York a los 88 años, confirmó su editorial en Twitter.

"Estamos increíblemente apenados de enterarnos de la muerte de Tom Wolfe. Era uno de los grandes y sus palabras vivirán para siempre", indicó la editorial Picador, parte de MacmillanPublishers.

Desde la década de 1960, el delgado escritor de rostro eternamente juvenil famoso por sus impecables trajes blancos de tres piezas innovó al utilizar técnicas de la novela en sus artículos periodísticos, contribuyendo a crear la corriente conocida como "nuevo periodismo".

Su agente Lynn Nesbit dijo a la prensa estadounidense que Wolfe falleció tras ser hospitalizado en Nueva York a raíz de una infección.

Nacido en Richmond (Virginia) pero residente en Nueva York desde que comenzó a trabajar en The New York Herald Tribune en 1962, escribió innumerables artículos y ensayos para las revistas como New York, Esquire y Harper's en los cuales brilló por su creatividad con el lenguaje y su ojo para describir la cultura pop y el narcisismo de la sociedad estadounidense.

Algunos de sus ensayos para Esquire donde Wolfe da rienda libra a sus técnicas experimentales de escritura fueron reunidos en el libro "El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron" ("The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby", 1965), un clásico de la literatura de no ficción estadounidense.

Su célebre y primera novela, "La hoguera de las vanidades" (1987), una sátira de los excesos de los años ochenta en la cual el protagonista, un codicioso banquero de Wall Street, atropella con su coche a un afroestadounidense en el Bronx y se escapa, fue primero publicada en capítulos por la revista Rolling Stone.

lbc/ll