Dominicano Robinson Canó suspendido 80 juegos por dopaje

AFP 15/05/2018 - 21:35

El segunda base dominicano Robinson Canó, de los Marineros de Seattle, fue suspendido 80 juegos por dopaje, informó este martes la oficina de las Grandes Ligas de béisbol.

Canó, de 35 años, dio positivo por furosemida, un diurético que puede usarse como un producto de enmascaramiento en caso de dopaje.

"Estamos decepcionados al saber que Robinson no ha cumplido con las reglamentaciones antidopaje", subrayaron directivos del club sobre quien firmó un contrato por 10 años y 240 millones de dólares en 2014 y está considerado como uno de los jugadores estrellas de las Mayores.

"Robinson cometió un error, nos contó lo sucedido, aceptó la sanción y se disculpó con nuestros fanáticos, líderes y sus compañeros de equipo", agregaron.

En una declaración emitida por la Asociación de Jugadores de la MLB, Canó explicó que un médico le había recetado en una estadía en la República Dominicana el medicamento para curar una enfermedad que no especificó.

"No me di cuenta cuando me prescribieron que esta droga fue prohibida, debería haber sido más cuidadoso, pero nunca haría nada para engañar en el deporte que amo", agregó el jugador.

Canó ha conectado 305 jonrones en su carrera y más de 2.400 imparables, a unos 600 del codidicado ´Club de los 3.000´ hits.

Seattle, que no ha jugado en los playoffs desde 2001, es tercero en la División Oeste de la Liga Americana con 23 victorias y 17 derrotas.

jr/meh/ol