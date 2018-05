La UE e Irán pactarán "soluciones prácticas" para salvar el acuerdo nuclear en las próximas semanas

15/05/2018 - 23:13

Los líderes europeos abordarán mañana en Bulgaria las posibles medidas

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea e Irán han acordado este martes en la reunión convocada por la Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, para tratar de preservar el acuerdo nuclear tras la retirada de Estados Unidos iniciar "contactos intensivos" entre expertos de todas las partes para ofrecer soluciones prácticas y concretas en las próximas semanas.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, la jefa de la diplomacia europea ha explicado que no puede dar un plazo concreto para la presentación de las medidas, pero que debe hacerse "rápido". Lo que sí han acordado Mogherini y los ministros de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, de Francia; Heiko Maas, de Alemania, y Boris Johnson, de Reino Unido en su reunión con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, han sido los asuntos sobre los que presentarán próximamente acciones concretas.

Según ha explicado la italiana, los objetivos son mantener y profundizar las relaciones económicas con Irán, seguir con las ventas de petróleo, gasolina y productos químicos, asegurar las transacciones bancarias con el país, mantener las conexiones de transporte por tierra mar y aire, garantizar los créditos, seguros y productos financieros, aumentar las inversiones, proteger a las empresas europeas y asegurar un ambiente empresarial transparente.

Mogherini ha insistido en que el acuerdo, que condiciona el levantamiento de las sanciones a Irán a la limitación de su programa nuclear, es una pieza clave de la arquitectura de no proliferación y "un éxito diplomático", por lo que, una vez más, ha lamentado la decisión de Estados Unidos.

La Alta Representante ha recalcado que no está previsto modificar ninguno de los términos del acuerdo, sino "establecer medidas concretas" que permitan el completo cumplimiento por todas las partes. Además, ha reiterado el compromiso europeo con el pacto, una determinación que asegura "haber visto también en el lado iraní".

Por su parte Zarif, que declaró a su llegada al Consejo que su prioridad era pedir garantías de que su país conservará los beneficios económicos recogidos en el pacto, ha asegurado a la salida que "estamos en la vía adecuada" y se ha mostrado satisfecho con el acuerdo político sobre los próximos pasos a seguir.

CENA INFORMAL DE LOS LÍDERES EUROPEOS

La reunión entre Mogherini y los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Francia, Alemania e Irán ha tenido lugar un día antes de la cena informal de jefes de Estado y de Gobierno en Sofia (Bulgaria), en la que los líderes europeos también abordarán las consecuencias y los pasos a seguir tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear.

"Me gustaría que en nuestro debate reconfirmemos sin ninguna duda que mientras Irán respete las provisiones del acuerdo, la UE también las respetará", ha señalado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en la carta en la que ha invitado a los líderes europeos a la cena informal.

Esta es la posición que ha defendido la UE desde que Trump anunciase que Estados Unidos abandonaba el acuerdo, pero es el "mensaje clave" que los jefes de Estado deben mandar en su primer encuentro desde ese acontecimiento, según ha destacado este martes un alto funcionario europeo.

En este contexto, Tusk pedirá al presidente francés, Emmanuel Macron, a la canciller alemana, Angela Merkel, y a la primera ministra británica, Theresa May, que expongan su análisis de la situación. Posteriormente, Mogherini y el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, presentará una serie de "opciones" para proteger los intereses de las empresas europeas en Irán.

Los jefes de Estado y de Gobierno también analizarán en su cena los progresos en las conversaciones con Estados Unidos sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. La UE goza de una exención permanente que finaliza el próximo 1 de junio y Bruselas ha reclamado desde el inicio del conflicto que ésta debe ser permanente y sin condiciones.

La cena informal tendrá lugar un día antes de la cumbre en la que los líderes europeos se reunirán con los primeros ministros de los seis países de los Balcanes que no forman parte del club europeo. En este encuentro, no obstante, no participará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque España no reconoce a Kosovo como un estado independiente. Sí que acudirán sus homólogos de Rumanía, Grecia, Chipre y Eslovaquia, que tampoco reconocen a Kosovo.