El líder opositor Anwar Ibrahim da su apoyo a Mahathir pero descarta por ahora formar parte del Gobierno

16/05/2018 - 11:34

El líder opositor malasio Anwar Ibrahim ha afirmado este miércoles que dará su apoyo total al primer ministro del país, Mahathir Mohamad, si bien ha descartado por el momento formar parte del nuevo Gobierno en el país asiático.

Anwar ha sido liberado este mismo miércoles de prisión, donde cumplía condena por sodomía, considerado un delito en Malasia. El político y sus partidarios aseguran que los cargos tenían una motivación política.

Mahathir, de 92 años, consiguió una histórica victoria para la coalición opositora durante las elecciones generales del 9 de mayo derrotando al partido Barisan Nasional del hasta entonces primer ministro, Najib Razak. La formación ha gobernado Malasia desde su independencia de Reino Unido.

Para ello, Mahathir sumó fuerzas con Anwar, su antiguo 'número dos' durante su primera etapa en el Gobierno (1981-2003), al que defenestró y se condenó por cargos de corrupción y sodomía.

"He informado a Mahathir, es mejor para él que continúen (con su trabajo), y permitirme tener tiempo libre para mi familia. Creo que necesito tiempo y espacio, que son más importantes", ha dicho.

"Creo que Mahathir aplaudirá este tipo de decisión, porque ya le he dicho y garantizado que estaré informado y seguiré, desde luego, interesado en lo que está pasando", ha agregado, según ha recogido el diario local 'The Sun Daily'.

Sin embargo, ha resaltado que "no necesita" ser parte del Gobierno "por ahora". "No creo que parezca que me precipito a la hora de pedir o insisto en un marco temporal inmediato sobre la cuestión de que yo asuma el cargo de primer ministro", ha apuntado.

Mathahir anunció el martes que su intención es permanecer en el cargo entre uno y dos años, a pesar de que prometió que procuraría la liberación de Anwar y que, una vez excarcelado, le cedería el puesto.

Por otra parte, Anwar ha recalcado que "perdona" a Najib Razak por su encarcelamiento, si bien ha reiterado que el ex primer ministro "debe responder por los crímenes y la corrupción, que convirtió en cultura".

"También debe hacer frente a la ley y las consecuencias por todas las injusticias que ha cometido contra el país, la població y la democracia", ha remachado, tal y como ha informado el diario malasio 'New Strait Times'.

Las declaraciones de Anwar han llegado horas después de su excarcelación, y durante las mismas han estado presentes su esposa, el viceprimer ministro malasio, Wan Azizah Wan Ismail, y varios familiares del líder opositor.