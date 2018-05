Bolivia elige a venezolano Farías como DT interino de la selección

El venezolano César Farías fue elegido como director técnico interino de la selección de Bolivia para próximos amistosos, y el timonel abrió el deseo de asumir el cargo de manera permanente para Catar-2022.

"La Federación Boliviana de Fútbol se complace en anunciar que el profesor César Farías y su cuerpo técnico han aceptado la invitación para preparar los partidos amistosos de este año al frente de la selección nacional absoluta en calidad de invitados", dijo la FBF en un comunicado.

Bolivia, que no clasificó al Mundial de Rusia-2018, jugará al mando de Farías amistosos a finales de mayo y principio de junio contra Holanda, Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia.

Farías, quien también comandó la vinotinto, manifestó su deseo de asumir el cargo de manera permanente para que Bolivia retorne a un mundial de fútbol, tras la última participación del país en EEUU-1994, de la mano del español Xabier Azkargorta.

"¿Por qué no se puede hablar de clasificar al Mundial? ¿Por qué no trazarse objetivos concretos? ¿Por qué está mal soñar con grandes metas? Si se trabaja para ello", escribió el DT de 45 años en Internet.

Luego acotó: "No le temo a poner objetivos claros, con nombres propios, como clasificar al Mundial de Catar 2022. No es un discurso triunfalista, no es humo. Es asumir compromiso y poner la mirada en algo concreto".

Entre tanto, el adiestrador continuará en su actual cargo en el club local The Strongest hasta fin de año, para cumplir contrato, tras retornar al país en marzo pasado.

Farías reemplaza en la 'verde' al boliviano Mauricio Soria, quien acordó con la FBF el mes pasado dejar el puesto, luego de verse involucrado en un altercado público con un exempleado suyo.

Bolivia busca salir de una fuerte crisis institucional, tras la detención en julio de 2015 del entonces presidente de la FBF y extesorero de la Conmebol, Carlos Chávez, en una investigación judicial local por corrupción.

Varios interinatos han sumergido a la institución en problemas que tuvieron sus efectos negativos en la selección.

