Bajo críticas, el museo Grévin contempla modificar la estatua de cera de Macron

AFP 16/05/2018 - 16:39

Tantas críticas ha recibido la estatua de cera del presidente francés Emmanuel Macron en las redes sociales, que el museo Grévin de París dijo este miércoles que contempla rehacerla.

Inmediatamente después de que la estatua apareciera el domingo en un reportaje de televisión, comenzaron a llover las críticas y burlas en las redes sociales. "Es horrible", "un fracaso total", "no se parece en nada", se podía leer.

Después de eso, el director del popular museo parisino admitió que la estatua de cera, que aún no ha sido refrendada, no es alagadora para el presidente francés de 40 años.

"Un rostro tenso y angustiado, una estatua fría que no tiene 'vida', no es linda, algo no funciona", dijo el miércoles a la AFP Yves Delhommeau, director de este museo donde se pueden ver celebridades francesas y extranjeras casi como si fueran reales.

"La estatua de Emmanuel Macron aún no ha sido validada, no quiero que tengamos un personaje tan criticado en las redes sociales. (...) No descartamos volver a hacerla, comenzar de cero si es necesario", añadió.

Delhommeau volverá a ver la obra en el atelier el viernes y allí decidirá si será o no desvelada el próximo 24 de mayo como estaba previsto.

"Es una decisión delicada porque una estatua representa mucho trabajo", añadió.

La realización de un personaje de cera cuesta entre 50 y 60.000 euros y toma cerca de 6 meses.

El reportaje donde se pudo ver la estatua fue realizado en septiembre. "La fotografía revelada no muestra a la estatua totalmente acabada, desde entonces cambiamos los ojos y ciertos elementos", aclaró Delhommeau.

