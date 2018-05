La actriz libanesa Manal Issa apoya a Gaza en la alfombra roja de Cannes

AFP 16/05/2018 - 16:43

"Stop the attack on Gaza". La foto de la libanesa Manal Issa con una pancarta de apoyo a los palestinos en la alfombra roja de Cannes dio que hablar en las redes sociales este miércoles, aunque la actriz no quiso comentar su gesto.

"No desea expresarse porque quiere centrar la atención sobre (la Franja de) Gaza y no sobre ella misma", señaló a la AFP una fuente de su entorno, al día siguiente de su gesto en la alfombra roja antes de la proyección de "Solo", el nuevo episodio de la saga Star Wars.

Al pie de la escalinata del Palacio de Festivales, Manal Issa, de 26 años, desplegó un cartel donde podía leerse en rojo: "Stop the attack on Gaza!!" ("Cesen el ataque en Gaza"), en alusión a los cerca de 60 manifestantes palestinos que murieron el lunes por disparos israelíes, el mismo día que se inauguró la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Normalmente está prohibida cualquier manifestación de orden político o religioso en la alfombra roja. Hace un año, la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, también fue blanco de las cámaras cuando lució un vestido en cuya parte inferior se veía un panorama de la ciudad de Jerusalén y su casco antiguo.

Manal Issa presenta en Cannes "Mon tissu préféré" ("Mi tejido preferido"), de la directora siria Gaya Jiji, en la sección Una Cierta Mirada. La película se sitúa en la primavera (boreal) 2011, en Damasco, en los inicios del conflicto sirio.

A pesar de este trasfondo, el filme es sobre todo una historia de aprendizaje centrada en Nahla, el personaje interpretado por Manal Issa, prometida de Samir, un sirio que vive en Estados Unidos.

La situación en Gaza también fue abordada en el Festival de Cannes con "Samouni road", un documental sobre la masacre de 29 miembros de una familia en 2009. El filme del italiano Stefano Savona, que mezcla entrevistas a los supervivientes y planos de los lugares, recurre a la animación para reconstruir las escenas más duras y dar vida a los desaparecidos.

El director se basó en documentos de la Cruz Roja y Naciones Unidas, pero también informes internos del ejército israelí. "La situación en Gaza era trágica hace 25 años, ahora es peor. Yo sólo quise mostrar esta gente y dejarlos hablar", dijo Savona a la AFP, rechazando comentar el baño de sangre en la Franja de Gaza del lunes.

