Situación de Lula es estrictamente judicial, afirma el gobierno de Brasil

AFP 17/05/2018 - 18:11

El jefe de gabinete del presidente Michel Temer afirmó este jueves que el caso Lula depende enteramente de la justicia brasileña, después que el líder de la izquierda, que purga una pena de doce años de cárcel, se dijera víctima de una "farsa judicial" en una columna del diario francés Le Monde.

"La cuestión del expresidente Lula es determinada por el Poder Judicial. En Brasil respetamos la separación de poderes, no vamos a cuestionar una decisión del Poder Judicial", afirmó el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, en una audioconferencia con medios internacionales.

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) empezó a cumplir en abril en una cárcel de Curitiba (sur) una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Aunque la justicia electoral debería invalidar su candidatura para las elecciones de octubre, sigue liderando las encuestas, con casi un tercio de intenciones de voto.

"Como presidente, he defendido por todos los medios la lucha contra la corrupción, y no acepto que se me impute este tipo de crimen mediante una farsa judicial", escribió Lula en Le Monde.

Al ser interrogado sobre esa columna, Padilha, subrayó que Lula "tuvo un proceso formal, donde se respetó su derecho a la defensa" y que sus abogados todavía disponen de recursos ante instancias superiores.

La cancillería brasileña rechazó el miércoles, tachándolo de "arrogante", un llamamiento de seis exmandatarios socialistas o socialdemócratas europeos -entre ellos el expresidente francés François Hollande y el ex jefe de gobierno español José Luiz Rodríguez Zaparero- para que Lula tenga el derecho de "presentarse libremente ante el sufragio del pueblo brasileño".

"No reconocemos en ningún otro Estado el derecho de cuestionar una decisión del poder judicial brasileño", proclamó igualmente Padilha.

Los comicios de octubre se presentan como los más inciertos de las últimas décadas, con el candidato más popular tras las rejas, el ultraderechista Jair Bolsonaro segundo en los sondeos y ningún candidato fuerte que apoye la continuidad de los ajustes fiscales reclamados por el mercado.

