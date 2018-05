Bill Gates se ríe de Trump por confundir el virus del sida con el del papiloma

AFP 18/05/2018 - 20:16

El multimillonario estadounidense Bill Gates se burló de Donald Trump al relatar dos reuniones durante las cuales el presidente le preguntó cuál es la diferencia entre el virus del sida, el VIH, y el virus del papiloma humano, VPH. Y su relato frente a empleados de su fundación fue registrado.

En el video difundido la noche del jueves por el canal NBC, el cofundador de Microsoft y director de una fundación humanitaria especializada en salud, cuenta que al principio del mandato había animado a Trump a "elegir cosas importantes que hacer, como acelerar la vacuna contra el VIH".

"En ambas reuniones, me preguntó si las vacunas no eran algo malo, porque estaba considerando establecer una comisión para investigar los efectos secundarios de las vacunas y alguien -creo que fue Robert Kennedy Jr.- le había dicho que las vacunas eran algo malo. Y yo le dije: 'No, sería un callejón sin salida, sería malo, no lo haga'", relata Gates en la reunión privada.

"En ambas ocasiones quiso saber si había alguna diferencia entre el VIH y el VPH y pude explicarle que ambos rara vez son confundidos", dice, visiblemente sorprendido por la pregunta del presidente.

Existe una vacuna contra el VPH. Este virus de transmisión sexual, que se manifiesta en forma de pequeñas verrugas en los genitales y que puede derivar en diversos problemas de salud, es una causa de cáncer de cuello uterino.

El virus VIH origina el sida, que mató a un millón de personas en todo el mundo en 2016, y a pesar del incesante trabajo de investigadores, todavía no hay una vacuna disponible.

En este extracto de video, Gates explica que había "evitado" a Trump en un evento en el que estaban ambos presentes antes de su elección, y deja claro que tiene al presidente en baja estima, burlándose de su forma de hablar de sí mismo en tercera persona y contando que Trump "sabía mucho sobre la apariencia de mi hija, lo que a Melinda (la esposa de Gates) no le gustó demasiado".

