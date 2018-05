Dirigente chavista Diosdado Cabello se dice "liberado" tras sanciones de EEUU

AFP 19/05/2018 - 3:56

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, con sarcasmo, dijo sentirse "liberado" tras ser sancionado este viernes por el gobierno de Estados Unidos, dos días antes de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.

"En verdad me siento liberado. Que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido pueblo. Y que se lo graben: ¡Nosotros Venceremos!", escribió Cabello en la red Twitter.

El político, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e influyente integrante de la Asamblea Constituyente que rige como suprapoder en el país, es acusado por Washington de corrupción y tráfico de drogas.

Su hermano y su esposa, también funcionarios gubernamentales, fueron igualmente sancionados por el Departamento del Tesoro.

La administración de Donald Trump ha aumentado la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien busca la reelección en los comicios del domingo, los cuales son desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina.

"Sanciones inmorales del imperialismo, de la Unión Europea, de los lacayos aliados, solo demuestran que vamos en el camino correcto", agregó Cabello.

Con el tono irónico que le caracteriza, Cabello había pedido en el pasado unirse al amplio grupo de funcionarios, incluido Maduro, contra los que Estados Unidos ha aprobado medidas: "Yo protesto porque no me metieron en ninguna lista y estoy preocupado".

erc/llu