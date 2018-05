El documental "Samouni Road", sobre Gaza, gana el Ojo de Oro en Cannes

AFP 19/05/2018 - 11:41

Un filme sobre la masacre de una familia en la Franja de Gaza durante una operación del ejército israelí se alzó el sábado con el Ojo de Oro del Festival de Cannes, que recompensa el mejor documental.

"Samouni Road", del italiano Stefano Savona, recurre a la animación para reconstituir las escenas más duras y dar vida a los desaparecidos, 29 miembros de una familia.

La cinta, presentada en la Quincena de Realizadores, mezcla dibujos en blanco y negro con entrevistas. "La animación permite, en cierta manera, hacer regresar a los muertos", asegura Savona, arqueólogo de formación y documentalista.

El director, que estuvo nueve meses trabajando en el filme, se basó en documentos de la Cruz Roja y Naciones Unidas, pero también informes internos del ejército israelí.

El jurado del Ojo de Oro, presidido por el director francés Emmanuel Finkiel, destacó "a Stefano Savona por la inteligencia de su dispositivo, la justa distancia del punto de vista, la delicadeza de su mirada, la brillante y sutil utilización de la animación y por la fuerza de su proposición narrativa".

"La situación en Gaza era trágica hace 25 años, ahora es peor. Yo sólo quise mostrar esta gente y dejarlos hablar", dijo Savona a la AFP, rechazando comentar el baño de sangre en la Franja de Gaza del lunes.

Además de "Samouni Road", el jurado hizo dos menciones ex aequo para Michel Toesca por "Libre" sobre el francés Cédric Herrou, el agricultor que defiende a los migrantes en la frontera franco-italiana, y para Mark Cousins por "The Eyes of Orson Welles", sobre el director de "Ciudadano Kane".

El año pasado, el Ojo de Oro recompensó el documental francés "Caras y lugares" de Agnès Varda y JR.

