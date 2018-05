'Pole' en MotoGP para el francés Zarco en Gran Premio de Francia

AFP 19/05/2018 - 14:20

El piloto francés Yohann Zarco logró la 'pole' de la parrilla de salida del Gran Premio de Francia de MotoGP, el domingo en el circuito de Le Mans, al lograr ser el más rápido este sábado en la sesión de calificación ante su público.

Zarco compartirá la primera línea de la parrilla de salida con el español Marc Márquez, actual líder del mundial de la categoría, y con el italiano Danilo Petrucci (Ducati Pramac).

El piloto galo estableció, además, un nuevo récord en el circuito de Le Mans, con 1:31.185, superando en casi cinco décimas el establecido por el español Maverick Viñales por la mañana, en la tercera y última sesión de entrenamientos libres (1:31.619).

"Es increíble, una emoción enorme... No me esperaba estar tan rápido", admitió Zarco. "Estoy sorprendido de haber sido tan rápido. No me lo creía cuando he visto el crono", insistió.

"Gracias al público porque me ha dado mucha energía. Veremos mañana (domingo) si es suficiente para ganar", vaticinó el segundo clasificado del Mundial de MotoGP, a 12 puntos de Márquez.

Los italianos Andrea Iannone (Suzuki) y Andrea Dovisiozo (Ducati) y el español Jorge Lorenzo (Ducati) ocuparán la segunda línea, mientras que la tercera estará formada por el australiano Jack Miller (Ducati Pramac) y las dos Yamaha oficiales del español Maverick Viñales y del italiano Valentino Rossi.

El británico Cal Crutchlow (LCR Honda), ganador del Gran Premio de Argentina, sufrió una dura caída durante la primera parte de la calificación (Q1).

