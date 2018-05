El 'Sí' aumenta su ventaja en las encuestas a cinco días del referéndum para despenalizar el aborto en Irlanda

20/05/2018 - 13:31

El 'Sí' a la derogación del articulo antiabortista de la Constitución irlandesa ha incrementado su ventaja a cinco días del referéndum del 25 de mayo para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

DUBLÍN, 20 (EUROPA PRESS)

Concretamente, el 'Sí' estaría en el 56 por ciento frente al 27 por ciento del 'No', según un estudio de The Sunday Business Post/Red C elaborado a partir de entrevistas realizadas entre el 10 y el 16 de mayo. El 'Sí' incrementa así su ventaja en tres puntos con respecto al mes pasado, mientras que el 'No' sube un punto. Los indecisos se sitúan en el 14 por ciento.

Otro estudio, el de The Sunday Times/Behaviour & Attitudes (B&A) refleja un incremento de diez puntos para el 'Sí', que alcanza el 52 por ciento, mientras que el 'No' se queda en el 24 por ciento. El 19 por ciento está aún indeciso. Las entrevistas para el estudio se realizaron entre el 3 y el 15 de mayo. Los datos de B&A apuntan además a una clara ventaja del 'Sí' en zonas urbanas.

Estos datos rompen totalmente la tendencia reciente que apuntaba a una votación mucho más disputada, aunque el 'Sí' ha estado en cabeza en todo momento. Sin embargo, los expertos auguran que gran parte de los indecisos votará 'No'.

El Gobierno irlandés ha propuesto una ley de plazos con interrupción libre hasta la semana doce y por riesgo físico o mental para la mujer o riesgo para el feto antes del parto o poco después del mismo.

Sin embargo, primero se debe derogar en referéndum convocado para el 25 de mayo la Octava Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la vida del no nacido. Actualmente Irlanda tiene una de las leyes más restrictivas del mundo sobre el aborto debido a la influencia del catolicismo.