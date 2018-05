Londres responde a Sturgeon: "No es momento de otro referéndum" en Escocia

21/05/2018 - 13:28

El Gobierno de Reino Unido ha respondido este lunes a la nueva petición de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y ha subrayado que "no es momento de otro referéndum" como el que se llevó a cabo en septiembre de 2014, cuando un 55 por ciento de los votantes dijo 'no' a la independencia.

LONDRES, 21 (Reuters/EP)

Sturgeon aseguró el domingo en una entrevista en televisión que volverá a plantear la secesión escocesa una vez se "aclaren" las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, bajo el argumento de que el escenario político ha cambiado y que en Escocia los ciudadanos rechazaron el Brexit.

"No es momento de otro referéndum independentista que cause división y no hay intención de llevarlo a cabo", ha respondido este lunes un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, en declaraciones a los periodistas. Londres ha rechazado en reiteradas ocasiones una segunda consulta para la que de momento no existen iniciativas concretas.