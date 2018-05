Perseguir opiniones puede hacer retroceder a España al franquismo, advierte Bardem

El oscarizado actor español Javier Bardem advirtió este martes que la persecución judicial de opiniones puede hacer retroceder a España a la "época del franquismo", durante un evento en Madrid en apoyo a un artista citado ante un juez por blasfemia.

Que la opinión "se pueda penar [judicialmente] me parece un retraso que nos lleva a la época del franquismo", afirmó Bardem, en referencia a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Bardem y otros actores españoles asistieron al evento en una parroquia en Puente de Vallecas, sur de Madrid, en respaldo a su colega Willy Toledo, quien se niega a declarar por un presunto delito contra los sentimientos religiosos acausa de un mensaje que publicó en Facebook en julio pasado.

Estos hechos ocurren tras una serie de condenas en los últimos meses en España contra usuarios de Twitter o músicos procesados por "enaltecimiento del terrorismo" por comentarios publicados en redes sociales, una "represión" de la libertad de expresión según la oenegé de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

"No entendemos desde un punto de vista de derecho constitucional o de libertad de expresión que se pueda (...) perseguir a alguien por emitir una opinión, eso es peligroso", estimó Bardem ante periodistas.

Se puede no estar "de acuerdo" con Toledo, pero nunca con "penalizar el pensamiento", lo cual estaría ocurriendo en España de "forma muy soterrada, tranquila, pero constante", advirtió el ganador de un Óscar en 2008 por su papel en "No es país para viejos".

Toledo, de 48 años, fue citado por un tribunal en Madrid por un mensaje en el que defendió a tres mujeres enjuiciadas por blasfemia, que recorrieron Sevilla con una vagina gigante a la que llamaron el "Coño Insumiso", simulando una procesión religiosa.

"Yo me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'", escribió en ese momento el actor de cine y televisión, más conocido últimamente por sus intemperantes mensajes en redes sociales.

Denunciado por la Asociacion Española De Abogados Cristianos por "hacer escarnio de Dios y la Virgen María", Toledo no acudió a una primera citación el 18 de abril.

"No he cometido ningún delito y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que comparezca ante un juez", subrayó Toledo.

El juzgado lo convocó de nuevo para el 28 de junio y advirtió que puede ser detenido para ser llevado a declarar. En todo caso, este cargo sólo conlleva una multa.

