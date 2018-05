La UE considerará tomar "medidas" al detectar "irregularidades" en las elecciones de Venezuela

22/05/2018 - 20:41

La Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, considera que las elecciones regionales y presidenciales del pasado domingo en Venezuela no cumplen con las garantías necesarias, por lo que "la Unión Europea y sus estados miembro considerarán adoptar medidas adecuadas".

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado, Mogherini ha señalado que los comicios no contaban con "un acuerdo nacional sobre el calendario electoral y no cumplían con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble". Según la italiana, no respetaron el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho.

En el comunicado también ha denunciado los "obstáculos a la participación de los partidos de la oposición y sus líderes, el desequilibrio en la composición del Consejo Nacional Electoral y condiciones electorales parciales". Además, ha asegurado que el día de las elecciones se reportaron "irregularidades, incluyendo la compra del voto".

Mogherini ha urgido al Gobierno venezolano a "dar pasos concretos hacia el respeto a la Constitución del país y a crear las condiciones que permitan a todos los actores políticos y sociales relevantes jugar un papel activo ante los considerables retos que el país está haciendo frente". Ha reclamado también la liberación de "todos los presos políticos".

"Venezuela necesita urgentemente una solución política para acabar con la crisis actual y, sobre todo, abordar las necesidades humanitarias más acuciantes de su gente", ha señalado la jefa de la diplomacia europea, que ha reiterado la necesidad de "restaurar el proceso democrático".

Según Mogherini, estas elecciones "podrían haber sido una oportunidad crucial para todos los ciudadanos venezolanos para expresar su voluntad política a través de un proceso libre, transparente y democrático".

Nicolás Maduro se proclamó el domingo vencedor de las elecciones con el 67,7 por ciento de los votos, pero con una abstención que rondó el 54% tras el boicot promovido por la oposición al considerar los comicios fraudulentos.