Renzi dice que M5S y Liga son ahora "la casta" y que les toca gobernar y dejar de lado los gritos

24/05/2018 - 14:18

Berlusconi reitera que su partido no respaldará a Conte como primer ministro

ROMA, 24 (EUROPA PRESS)

El encargo recibido por el jurista Giuseppe Conte para formar gobierno en Italia con el respaldo del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga no ha dejado indiferentes a los italianos, incluidos sus antiguos jefes de Gobierno.

Matteo Renzi ha deseado suerte a Conte y ha indicado que el Partido Democrático (PD), con el que intentó sin éxito volver a ser primer ministro en las elecciones del 4 de marzo, ofrecerá "una oposición dura y rigurosa, pero civilizada".

"Ahora ellos se convierten en el poder, se convierten en el 'establishment', se convierten en la casta", ha subrayado en un mensaje publicado en su perfil de Facebook. "Ya no tienen más coartadas, no tienen más excusas, no tienen ya a nadie a quien echar la culpa. Ha terminado el tiempo de los gritos: toca gobernar. ¿Serán capaces?", se ha preguntado.

Renzi ha insistido que ahora les toca "gobernar Italia, no gritar en Facebook" y abandonar las incoherencias que han demostrado los dirigentes de la Liga y el M5S. "Si Di Maio y Salvini han formado juntos gobierno y tienen los números en el Parlamento nadie debe lincharlos: veamos qué saben hacer y les juzgaremos", ha apostado.

"Ahora les toca a ellos. Nosotros haremos una oposición civilizada porque la democracia necesita también una oposición civilizada. Y nos prepararemos para el futuro, que llegará antes de lo previsto, estoy convencido", ha señalado Renzi, que renunció como líder del Partido Democrático tras el mal resultado electoral.

En este sentido, ha aprovechado para enviar un mensaje a sus compañeros de filas: "Basta de disputas sin sentido, os lo ruego. Y de las divisiones por nada. Debemos pensar en construir una oposición digna de este nombre y prepararnos para construir la alternativa si fracasan, cuando fracasen".

FORZA ITALIA VOTARÁ EN CONTRA

También ha querido dar su visión de la propuesta de gobierno formulada este miércoles por Conte el líder de Forza Italia. Berlusconi ha puesto en valor el "comportamiento responsable" de su partido al haber facilitado el acuerdo entre M5S y Liga para formar gobierno, ante la negativa de Di Maio de gobernar junto a Forza Italia, partido parte de la alianza de centro-derecha que compone también la Liga y Hermanos de Italia.

"Dicho gobierno no podrá contar con el apoyo de Forza Italia, tanto por la participación de una fuerza política incompatible con nosotros como el M5S, como por los programas ya anunciados, gravemente insuficientes para responder las necesidades de los italianos", ha escrito en un comunicado.

Berlusconi ha añadido que las palabras de Conte del miércoles le han convencido aún más de su decisión ya que pretende limitarse al contrato de gobierno pactado entre los dos partidos que, "además de no tener ningún valor jurídico", la mitad es "ingenuo" y la otra mitad contiene "elecciones preocupantes para Italia y los italianos".

"Por tanto, no podemos que confirmar nuestra decisión de votar que no en la moción de confianza y permanecer en la oposición a un gobierno que, más allá de los nombres, porta claramente la señal de la ideología pobre y justicialista de los 'grillini'", ha zanjado, en referencia al M5S, partido fundado por el cómico Beppe Grillo.