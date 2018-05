Trump cancela la cumbre con Kim por su "hostilidad" y recupera la retórica beligerante

24/05/2018 - 15:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado por carta al dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, que considera "inapropiado" seguir adelante con la cumbre prevista para el 12 de junio en Singapur, habida cuenta de la "hostilidad" con la que considera que ha actuado en los últimos días el líder norcoreano.

WASHINGTON, 24 (EUROPA PRESS)

"Sirva esta carta para afirmar que la cumbre de Singapur, por el bien de las dos partes, aunque en detrimento del mundo, no tendrá lugar", ha anunciado Trump en la misiva, difundida por la Casa Blanca y con fecha de este jueves y en la que el presidente vuelve a deslizar la posibilidad de un acción militar.

Trump, no obstante, no rechaza de plano verse en un futuro con Kim e incluso le ha instado a "llamar o escribir" si "cambia de idea" sobre la celebración de dicho encuentro. Para el mandatario norteamericano, "el mundo, y Corea del Norte en particular, ha perdido una gran oportunidad para la paz duradera y la prosperidad".