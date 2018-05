Mogherini apuesta por aprovechar el mercado iraní y no dejarlo a disposición de Rusia y China

24/05/2018 - 16:39

La Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, ha destacado este jueves en una conferencia en Bruselas las posibilidades económicas del mercado iraní como un aliciente para preservar el acuerdo nuclear y no dejar todas las oportunidades para Rusia y China.

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)

Mogherini ha puntualizado que la cuestión comercial no es la prioridad a la hora de pensar en las consecuencias de una ruptura del acuerdo, "sino la seguridad", pero tampoco ha restado relevancia al hecho de dejar un mercado "joven y con gran potencial" solo para Rusia y China.

En un foro organizado por la organización empresarial Cumbre Económica Europea, la vicepresidenta de la Comisión ha señalado que la gran incógnita sobre el futuro del pacto está "en el lado iraní" y ha reiterado que si por su parte hay compromiso, "podemos preservarlo".

Aunque no ha menospreciado los posibles efectos negativos de las sanciones estadounidenses, Mogherini se ha mostrado convencida de que la UE dispone de las herramientas necesarias para proteger a sus operadores económicos y confía en el "escudo legal" que supondrá la activación del "estatuto de bloqueo", que blinda a las empresas de las consecuencias de las sanciones extraterritoriales.

Al mismo tiempo, la jefa de la diplomacia europea cree que es importante mantener el diálogo con Irán sobre cuestiones regionales como la situación en Siria o Yemen. "No será fácil", ha advertido, pero considera que rompiendo el acuerdo nuclear será mucho más complicado arrancar compromisos de Teherán en otros asuntos.

Mogherini ha asegurado que lo que falta en la UE no es unidad o consenso. "El único problema es que los europeos no se dan cuenta de que la única forma de conseguir las prioridades nacionales es a través de la UE", ha aseverado la italiana, que ha pedido confiar en los instrumentos de la Unión. "Los tenemos, pero no los usamos".

Este viernes, representantes de la UE, del grupo E3 (Francia, Alemania y Reino Unido), de Irán y de China y Rusia se reunirán en Viena para analizar la situación del acuerdo nuclear tras la retirada de Estados Unidos.