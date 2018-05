Morgan Freeman, acusado de acoso sexual por ocho mujeres

Ocho mujeres denuncian haber sido acosadas por el actor

El actor acusado de abusos y tocamientos Foto: Reuters

Morgan Freeman habría abusado de ocho mujeres, según una exclusiva de CNN con testimonios de las supuestas víctimas. Todas ellas han trabajado junto al actor de 80 años.

Freeman es el último de una lista de estrellas de Hollywood que han ejercido del poder de su posición para abusar sexualmente de otras actrices y mujeres que trabajan en la industria.

El testimonio más reciente del acoso al que Freeman sometía a sus compañeras de producción, es el de una joven productora que trabajo en 2015 en el rodaje de Going to Style quien asegura que el veterano actor convirtió su sueño de trabajar en una película importante en un infierno por su constante acoso. Afirma que Morgan Freeman la sometía a tocamientos indeseados y hacía comentarios sobre su cuerpo o forma de vestir.

El momento más dramático fue "una vez trató de levantar mi falda y me preguntó si llevaba ropa interior" relata. No lo consiguió, pero siguió intentándolo y tratando de alcanzar su objetivo. Incluso en una ocasión fue su compañero de reparto Alan Arkin el que "le pidió que parase, ante lo que él se asustó y no supo que hacer".

Este hecho que relata la joven, no fue algo aislado. En 2012 mientras rodaba Ahora me ves, una mujer del equipo de producción, ha contado cómo Freeman la acosaba sexualmente a ella y a su asistente. Según declaraciones a CNN," hablaba de nuestros cuerpos sabíamos que si él venia no debíamos usar ninguna blusa escotada, ni usar pantalones ajustados".

Morgan Freeman es uno de los rostros más reconocidos y carismáticos de Hollywood gracias a su participación en películas como Paseando a Miss Daisy, Cadena perpetua o Million dollar baby, por la que ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Ahora, y siempre según las declaraciones de las supuestas víctimas a CNN, sabemos que en muchas de las grabaciones de estos éxitos de taquilla acosó y tuvo comportamientos inadecuados con las mujeres con las que trabajaba.

Hasta 16 personas han hablado con CNN sobre Freeman, ocho de las cuales dijeron que fueron víctimas de acoso y otras de comportamiento inapropiado por parte del actor pero no lo denunciaron por miedo a ser despedidas, el miedo a no volver a trabajar es de lo que se aprovechan estas figuras de poder para abusar de sus compañeras.

#Metoo

Las denuncias de los abusos de Harvey Weinstein abrió la caja de Pandora, y desveló que Hollywood toleraba el acoso y abuso sexuales. Nadie está a salvo, algunas actrices como Salma Hayeck fueron las que lideraron las denuncias y visibilizaron un problema que sufren muchas más mujeres de la industria del cine. Kevin Spacey fue otro caso sonado, el actor vio como el escándolo le costaba la retirada de proyectos cinematrográficos que estándo ya rodados le eliminaban del proyecto y series como House of Cards, prescidían de su papel.

Las mujeres se sintieron libres de contar lo que les pasaba y dieron un golpe en la mesa, unidas bajo el hashtag #MeToo para dejar claro que muchas de ellas habían sufrido y sufrían la tiranía de abuso sexual y lo habían mantenido en silencia por miedo a perder su trabajo o peor aún bajo la amenaza de no volver a trabajar nunca más, como le ocurrió a la propia Hayeck entre otras.

Saber que no están solas ha hecho que las mujeres pierdan el miedo a denunciar los comportamientos innadecuados, sean de quien sean.