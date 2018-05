Putin cree que "todo no está perdido" para salvar acuerdo nuclear iraní

AFP 25/05/2018 - 16:02

El presidente ruso Vladimir Putin declaró el viernes que "todo no está perdido" en el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015, y que su homólogo estadounidense Donald Trump sigue abierto a negociar a pesar de que denunció el pacto.

"El presidente estadounidense no cierra la puerta a las negociaciones, ha dicho que hay muchas cosas que no le gustan, pero no excluye un acuerdo con Irán" afirmó Putin durante un foro económico con inversores en San Petersburgo (noroeste).

Por lo tanto "creo que todo no está perdido" añadió.

