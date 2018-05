"No tengo nada que demostrar", responde Marcelo ante presuntas carencias defensivas

AFP 25/05/2018 - 19:35

El lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo, se reivindicó ante unas presuntas palabras del entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, de cara a la final de Champions del sábado entre ambos equipos, sobre las carencias defensivas del brasileño.

En unas declaraciones a la prensa inglesa, Klopp habría manifestado que "la gente dice que Marcelo no sabe defender".

Marcelo prefirió no contestar al técnico aunque defendió su trabajo en defensa.

"La verdad que me han hablado sobre esas palabras, pero yo no las he visto salir de su boca. En una final hay gente que quiere poner cosas que a lo mejor no hay. Estoy contento con mi trabajo. Mi entrenador, mi club y mi selección también. No tengo nada que demostrar a nadie. Trabajo con humildad. No he visto salir de su boca esas palabras y no puedo contestar de algo que no he oído", explicó el brasileño.

El lateral mundialista prefiere centrarse en su misión en la final del sábado en Kiev contra el Liverpool.

"Sé lo que tenemos que hacer y sé cómo tengo que jugar yo para ayudar a mi equipo. El Liverpool ha hecho una gran temporada. No hay que pensar en dos o tres jugadores de ese equipo sino en el colectivo. Lo que gana el partido es el colectivo", señaló.

"Tenemos una ocasión muy buena de jugar otra final y estamos contentos con esto. Hemos merecido estar en esta final igual que Liverpool", añadió.

"Nuestra motivación es jugar, entrenar y ganar todas las competiciones. Hemos llegado hasta aquí con trabajo y humildad, con hambre de ganar cosas y vamos a seguir así. Lo que ganamos antes ya pasó", insistió.

"Hay que seguir haciendo cosas, ganando y creciendo. Un día te matan y otro te alaban. Nuestra vida siempre será así, pero pienso que mi entrenador es el mejor del mundo", afirmó.

El defensa brasileño espera un partido bonito, con dos equipos a los que les gusta el ataque.

"Los dos equipos atacan mucho. Va a depender de cómo comience el partido. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados para ello. Es una final y puede pasar de todo. Será un bonito espectáculo para los aficionados", concluyó.

psr/pm