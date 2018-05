Putin sugiere que podría seguir en el poder tras su actual mandato

AFP 25/05/2018 - 20:39

El presidente ruso Vladimir Putin sugirió el viernes que podría volver a ser primer ministro cuando termine su cuarto mandato, que termina en 2024, como ya ocurrió en 2008.

"Siempre me he ceñido y me ciño a la Constitución de Rusia. En la Constitución, está claramente dicho: no más de dos mandatos" consecutivos, declaró en el Foro económico de San Petersburgo al ser interrogado para saber si dejaría el poder después de 2024.

"Hoy estoy en mi segundo mandato", agregó antes de recordar que en 2008 dejó su puesto de presidente para convertirse en primer ministro. Regresó al poder cuatro años después.

"Dejé el puesto de presidente porque la Constitución no me autorizaba ser elegido por tercera vez. Eso es todo. Debo ceñirme a esa regla en el futuro", indicó, sugiriendo que podría aplicar el mismo método y volver a ser primer ministro.

En 2008, tras su segundo mandato como presidente, Vladimir Putin confió el Kremlin a Dmitri Medvedev.

Pero Vladimir Putin, como primer ministro, siguió como el verdadero hombre fuerte del país, expresándose sobre los temas cruciales y tomando las principales decisiones, según observadores.

Interrogado en marzo por un periodista la noche de su victoria en la elección presidencial sobre un eventual nuevo mandato en 2030, Vladimir Putin pareció descartar esa hipótesis y respondió "¡Usted está bromeando! ¿Qué debo hacer? ¿Quedarme aquí hasta mis cien años? No".

El presidente ruso, nacido el 7 de octubre de 1952, tendrá 71 años en 2024, cuando termine su mandato.

