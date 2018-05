"Este equipo no tiene techo", dice Marcelo

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo aseguró este sábado, tras ganar 3-1 al Liverpool en la final de la Liga de Campeones, que "este equipo no tiene techo".

"Hemos jugado contra los mejores de todos los países y hemos ganado, merecimos estar en la final, hemos hecho algo histórico, este equipo no tiene techo", dijo Marcelo a la televisión Antena 3 tras el partido.

"Vamos a seguir, el año que viene queda otra ('Champions') y ahí vamos", añadió.

Preguntado por unas enigmáticas declaraciones de Cristiano Ronaldo dejando la puerta abierta a una posible salida del Real Madrid, Marcelo pareció bastante tajante contestando con una media sonrisa.

"Yo creo que se va a quedar, pero no sé, ahora mismo estoy contento, él estará contento también con lo histórico que hemos hecho hoy", dijo Marcelo, insistiendo en que "no soy el que tiene que decirlo (si se va o no), pero yo creo que se queda".

