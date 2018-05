Keylor Navas considera "espectacular" lograr tres Champions

AFP 26/05/2018 - 23:28

El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, se mostró feliz este sábado tras conseguir su tercera Liga de Campeones consecutiva, considerando que es algo "espectacular".

"Es espectacular, estoy muy agradecido con Dios, son experiencias únicas, es un privilegio, la 3ª Champions seguida", dijo Keylor a la televisión Antena 3 tras ganar 3-1 en la final al Liverpool.

"Cuando gané la primera no me imaginé que esto iba a pasar y hoy es una realidad, entonces no me queda más que disfrutarlo", dijo.

"Creo que (la 'Champions') es un torneo que nos gusta mucho, todos somos conscientes de que si damos nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor nivel podemos obtener el título", consideró el meta costarricense.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, de hecho no fue nada fácil, hay que estar felices y orgullosos del esfuerzo de los compañeros", añadió.

Preguntado por unas declaraciones de Cristiano Ronaldo abriendo la puerta a una posible salida del equipo, Keylor se mostró confiado en que el luso va a seguir.

"Él tiene contrato, nosotros estamos muy contentos de tener al mejor y hay que seguir así", dijo Keylor, que también mostró su deseo de seguir muchos años en el equipo blanco.

"Tengo contrato, voy a seguir, lo que este club me ha dado es algo inexplicable, me quedan dos años de contrato y si me puedo quedar más, voy a seguir de la misma manera y esa es mi intención", concluyó.

gr/dr