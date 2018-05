El Real Madrid y el fútbol español siguen su reinado en Europa

AFP 27/05/2018 - 11:19

El Real Madrid logró en Kiev su cuarta Liga de Campeones en cinco años, tras derrotar al Liverpool en la final (3-1), haciendo historia y al mismo tiempo confirmando el buen momento del fútbol español.

El dominio del club blanco llegó en una época en que su principal rival en España estos años, el FC Barcelona, también lo ha sido en Europa.

Entre el Real Madrid y el Barcelona han ganado siete de los últimos diez títulos continentales.

El conjunto azulgrana se llevó el trofeo en 2009, 2011 y 2015, mientras que el cuadro blanco lo logró en 2014, 2016, 2017 y 2018.

"La liga española es la más competitiva y para mí es la más bonita. Ocurre los mismo con la selección española y su forma de jugar. Como se juega en España es el fútbol que me gusta más", afirmó el técnico madridista, Zinedine Zidane, tras la final contra el Liverpool.

Los triunfos recientes del Real Madrid se han basado en el triunvirato formado por el presidente Florentino Pérez, el entrenador Zinedine Zidane y su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Pérez lleva cinco Ligas de Campeones en su palmarés como presidente del Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2018).

Y en las tres últimas tuvo un papel importante Zinedine Zidane, que llegó al puesto de primer entrenador a principios de 2016.

- Método Zidane -

El exjugador francés supo manejar un vestuario que se había rebelado contra Rafa Benítez y que recibió mejor a Zidane, que había marcado una época como futbolista.

Zidane se convirtió el sábado en Kiev en el primer entrenador que logra tres Champions consecutivas.

Pocos apostaban por un técnico inexperto, que tenía como único bagaje su trabajo en el filial del Real Madrid, el Castilla, en el que no había hecho una buena labor.

Pero Zidane sorprendió, logrando además el título de Liga española en 2017.

"Zidane tiene una tranquilidad, una manera extraordinaria de hablar a los jugadores y lo que le hace también un buen técnico es su conocimiento del fútbol de alto nivel", afirmó el adjunto del entrenador francés, David Bettoni, a la AFP tras el triunfo contra el Liverpool en Kiev.

"Detrás hay mucho trabajo, con un grupo de jugadores de mucho talento, y el saber hacer de un técnico que tiene mucha experiencia. La filosofía se ha basado en un juego ofensivo, porque tenemos jugadores de calidad, de clase mundial. No hay secretos particulares, es defender con once, tener el monopolio del balón, y con las individualidades que tenemos en la delantera, hacer la diferencia. Honestamente, no hay secreto o método particular", añadió Bettoni.

Los triunfos del Real Madrid llegan curiosamente en una época en que el Barcelona contó con el mejor equipo de su historia, con Leo Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Sergio Busquets, entre otros.

- Rival barcelonista -

"Enhorabuena madridistas. 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia... tenemos que reflexionar en las prioridades", dijo el exjugador barcelonista Carles Puyol, crítico con su antiguo equipo, tras el triunfo del equipo blanco ante el Liverpool.

Y es que en los últimos diez años, el Barcelona ha ganado siete títulos de Liga española, frente a solo dos del Real Madrid y uno del Atlético Madrid.

Pero el Real Madrid tiene un enamoramiento especial con la Liga de Campeones, con un récord de trece triunfos frente a siete del Milan o cinco del Barcelona.

Ese dominio de Barcelona y Real Madrid en la Champions se ha visto acompañado por el Atlético Madrid, dos veces finalista, en 2014 y 2016.

Al mismo tiempo, en la Europa League también se ha dado un dominio español en los últimos años, con los triunfos del Atlético Madrid, en 2010, 2012 y 2018, y el Sevilla en 2014, 2015 y 2016.

En las nueve últimas ediciones del segundo torneo continental se han registrado seis victorias españolas.

El fútbol español reina en Europa y el Real Madrid le ha ganado de forma sorprendente la gloria europea a un histórico Barcelona.

psr/pm