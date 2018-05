El chileno Jarry sigue sin superar la primera ronda en un Grand Slam

27/05/2018

El chileno Nicolás Jarry continúa sin poder ganar su primer partido en el cuadro principal de un torneo del Grand Slam, tras caer este domingo en la primera ronda de Roland Garros ante el estadounidense Jared Donaldson por 6-3, 4-6, 3-6, 6-3 y 6-4.

Tras esta larga batalla, que duró 2 horas y 50 minutos, Donaldson (21 años) se enfrentará en la siguiente etapa a un adversario mucho más duro, el búlgaro Grigor Dimitrov, quinto del mundo, que eliminó este domingo al egipcio Mohamed Safwat en tres sets.

Nicolás Jarry, nieto del extenista Jaime Fillol, participaba por primera vez en el cuadro principal de Roland Garros de manera directa, sin necesidad de pasar por las clasificaciones, gracias a su ránking (59º del mundo).

El jugador chileno de 22 años, finalista este año en el torneo de Sao Paulo, debutó en un Grand Slam justo hace un año, también en Roland Garros, donde fue entonces superado en la primera ronda por el ruso Karen Khachanov.

Después cayó igualmente en la primera ronda en otros dos 'grandes', Wimbledon en 2017 y el Abierto de Australia de este 2018.

"Los Grand Slam es donde están todos. Con estar acá ya estoy orgulloso. Espero seguir disputándolos", declaró Jarry después del partido.

En su partido de este domingo en Roland Garros, Jarry empezó mal ante el 57º del mundo, perdiendo el primer set (6-3), pero mejoró en la segunda manga, donde ambos fueron ganando su saque hasta que el chileno logró un 'break' en un momento clave, justo para apuntarse la manga por 6-4.

En la tercera se distanció pronto en el marcador (4-1) y mantuvo su ventaja para ganar ese set por 6-3.

Pero Donaldson reaccionó, mejoró con su servicio, y pudo dar la vuelta al marcador, apuntándose las dos últimas mangas (6-3 y 6-4) para llevarse el partido.

"No me falla la energía, pero quizás sí la experiencia de jugar en partidos con cinco sets. No he jugado mucho en mi carrera, puede que menos de diez. Es cuestión de acostumbrarse y de tiempo", apuntó.

"Esto tranquilo porque lo di todo hasta el final, aunque es cierto que podía haberse hecho algo mejor", admitió.

