Cepede roza la hazaña pero cae ante Kvitova en Roland Garros

La paraguaya Verónica Cepede, 87ª del mundo, estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa en Roland Garros pero quedó finalmente eliminada este lunes en la primera ronda ante la checa Petra Kvitova, octava del ranking WTA, ante la que cayó por 3-6, 6-1 y 7-5.

Cepede llegó a estar, con 5-4 en el último set, a un juego de conseguir la victoria en la pista central Philippe Chatrier, pero Kvitova encadenó tres juegos seguidos en el momento más determinante, para llevarse el billete a la segunda ronda, donde se enfrentará a la española Lara Arruabarrena.

"La verdad es que es difícil cuando pierdes 7-5 en el tercer set. Debería estar feliz por el partido que hice, pero nunca estás feliz cuando pierdes. Luché hasta el final y lo di todo", declaró Cepede en conferencia de prensa.

"Los sorteos no me benefician, Kvitova es la octava del mundo y en Australia tuve que jugar ante (Karolina) Pliskova en el primer partido. Los sorteos no me van, pero hay que enfrentarse a estas jugadoras, sirve para saber enfrentarse a las situaciones. Mis sensaciones en Roland Garros siempre son buenas", apuntó.

Cepede había brillado el año pasado en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final después de ganar tres partidos en el cuadro principal, pero ninguno de ellos ante jugadoras del 'Top 10'.

En esos octavos presentó una gran resistencia, pero terminó cayendo entonces en tres sets ante la checa Karolina Pliskova, que sufrió como este lunes Kvitova para eliminar a la combativa jugadora paraguaya de 26 años.

Pese a un año donde no consiguió grandes resultados, llegando a cuartos en Acapulco como actuación más destacada, Cepede se ganó los aplausos de los aficionados de la pista central de Roland Garros, donde los aficionados reconocieron el espectáculo brindado.

Kvitova (28 años) ganó dos veces Wimbledon (2011, 2014), pero en Roland Garros únicamente destacó en 2012, cuando llegó a semifinales.

El año pasado, la jugadora checa, después de la agresión con arma blanca que le tuvo de baja unos meses, apenas había podido llegar a segunda ronda en París, una etapa que intentará ahora superar.

Kvitova estuvo cerca de repetir en París la decepción vivida en el primer Grand Slam de esta temporada, el Abierto de Australia, donde cayó en la primera ronda.

