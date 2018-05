Ferrer, cansado tras ser padre, pierde ante Munar en Roland Garros

AFP 28/05/2018 - 18:08

Un duelo con valor casi de relevo generacional: Jaume Munar, una de las promesas del tenis español a sus 21 años, derrotó este lunes a David Ferrer (36 años) en la primera ronda de Roland Garros, por 3-6, 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) y 7-5.

Después de la derrota, Ferrer admitió que está lejos del nivel que desea y apuntó que las últimas semanas han supuesto un cansancio añadido por su recién estrenada paternidad.

"Todo ha cambiado para mí. Emociones, vida nueva. Ser padre es muy bonito, es una sensación muy buena, pero también tiene sus cosas malas. Me hace mucha gracia que muchos padres sólo hablan de lo bonito, pero también es duro y sacrificado", explicó.

"Hay que reajustar todo pero yo no tengo mucho tiempo para reajustar. No quiero dar este nivel. Ahora a descansar, valorar, y pensar si hago la gira de hierba o me tomo un tiempo", apuntó.

Munar (155º del mundo) se ganó con su victoria, tras esta remontada en un partido durísimo, el derecho a enfrentarse en segunda ronda al serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial caído al 22º lugar del ranking.

Era el segundo partido en un torneo del Grand Slam para el joven Munar, que había caído en enero en la primera ronda del Abierto de Australia.

Para Ferrer (41º jugador mundial), que fue incluso subcampeón en París en 2013, es su primera derrota en la primera ronda de Roland Garros en quince participaciones.

El jugador alicantino encadena un tercer torneo del Grand Slam seguido perdiendo en primera ronda, con lo que confirma que está lejos del nivel de juego que le permitió ser número 3 mundial y una presencia habitual en el 'Top 10'.

"No me siento competitivo. Después de la Copa Davis (principios de abril), en Roma, en Ginebra, aquí, no encuentro mi nivel de juego. No sé si será el cansancio por el tema de la paternidad, pero quiero dar más de mí", afirmó.

