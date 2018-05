Diego Schwartzman se pasea a la segunda ronda en Roland Garros

AFP 28/05/2018 - 18:29

El argentino Diego Schwartzman, duodécimo del ranking ATP, ganó sin problemas al francés Calvin Hemery (130º), por 6-1, 6-3 y 6-1, este lunes en la primera ronda de Roland Garros.

Schwartzman cumplió por lo tanto los pronósticos ante un jugador de 23 años que participaba con una invitación (wild card) de los organizadores y en la segunda ronda se enfrentará al checo Adam Pavlasek (185º).

"No es fácil saltar a la cancha sabiendo que tienes un partido con muchas chances de ganar y accesible. Hice un gran partido, sin grandes errores. Me mantuve concentrado y lo hice muy bien", declaró en conferencia de prensa después de su buen debut.

El tenista bonaerense de 27 años nunca superó la tercera ronda en Roland Garros, pero en los últimos torneos del Grand Slam fue cuartofinalista en el Abierto de Estados Unidos y llegó a octavos en el Abierto de Australia.

En la temporada sobre tierra batida, la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid ha sido su mejor resultado.

En Montecarlo, Barcelona, Múnich y Roma la segunda ronda fue su límite, después de haber liderado en abril la victoria de Argentina sobre Chile, derrotando a Christian Garín y Nicolás Jarry.

"Ojalá pueda hacerlo bien aquí. La temporada de polvo no empezó bien, perdí algún partido que no debía. En Madrid y Roma levanté el nivel y ahora entrené muy bien. Ganar esta primera ronda me da mucha confianza", aseguró Schwartzman, ilusionado con este torneo en París.

dr/iga/mcd