Una frase del comisario europeo Oettinger indigna a Italia

AFP 29/05/2018 - 16:24

Una frase atribuida al comisario europeo del Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, afirmando esperar que "los mercados enseñen a los italianos a votar correctamente", provocó el martes una oleada de indignación en Italia y alimentó las críticas contra la Unión Europea.

"Qué locura, en Bruselas no tienen vergüenza (...) Si eso no es una amenaza... De todos modos no me asusta", tuiteó el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini.

"Debería renunciar", agregó después en un vídeo en Facebook.

El tuit en cuestión, escrito por un periodista y compartido por Oettinger, resume de hecho una serie de declaraciones más complejas del comisario alemán sobre la crisis política italiana y el impacto entre las formaciones populistas de la negativa del presidente Sergio Mattarella a avalar un ejecutivo euroescéptico.

"La evolución de los bonos del Tesoro, el valor en bolsa de los bancos, la economía italiana está afectada negativamente. Ojalá que todo ello juegue un papel durante la campaña electoral para que los populistas de derecha como de izquierda no lleguen a gobernar", dijo Oettinger en una entrevista con Deutsche Welle.

Los comentarios del comisario alemán fueron rechazados por todos los sectores políticos, inclusive por la formación más a favor del euro, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda).

"Nadie puede decirle a los italianos cómo deben votar, los mercados aún menos. Italia debe ser respetada", tuiteó el secretario general interino Maurizio Martina.

"Es una declaración ofensiva, inadmisible, estúpida", agregó el presidente de PD, Matteo Orfini, a través de otro tuit.

El ministro saliente de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, también del PD, pidió al comisario que ofrezca sus "disculpas públicas o que renuncie".

Incluso la Comisión Europea se distanció de Oettinger. El portavoz del presidente, Jean-Claude Juncker, reconoció que se trató de declaraciones "imprudentes"

"Hay que respetar a los electores italianos", dijo su portavoz desde Bruselas.

Por su parte el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lanzó un llamado a todas las instituciones de la UE: "Hay que respetar a los votantes, estamos aquí para servir y no para dar lecciones", afirmó.

