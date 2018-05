Muguruza completa el pleno de las españolas en primera ronda en París

AFP 29/05/2018 - 16:45

La española Garbiñe Muguruza, número 3 mundial y campeona del torneo en 2016, superó este martes su delicado partido de la primera ronda de Roland Garros ante la rusa Svetlana Kuznetsova (43ª) con un triunfo en dos sets, por 7-6 (7/0) y 6-2.

Con esta victoria de Muguruza, el tenis femenino español hizo pleno de cuatro victorias en la primera ronda de este Roland Garros, después de que el lunes hubieran ganado las otras tres participantes del país en el cuadro individual: Carla Suárez, Lara Arruabarrena y Georgina García Pérez.

Muguruza jugará en la segunda ronda contra la francesa Fiona Ferro, que accedió a esta edición con una invitación (wild card) de los organizadores y que este martes logró la primera victoria de su carrera en Roland Garros, en su cuarta participación.

Kuznetsova, de casi 33 años, era una rival de peso para Muguruza en una primera ronda, sobre todo en su calidad de campeona de dos torneos del Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos en 2004 y Roland Garros en 2009.

El duelo estuvo igualado hasta una interrupción por la lluvia, con 5-5 en el primer set. Desde la reanudación poco más de una hora después, la española fue claramente superior.

"Hoy era difícil por la lluvia, que no es lo mejor para jugar, es mejor hacerlo con sol y buen tiempo. Era una primera ronda difícil. Svetlana es una especialista en tierra y en este torneo, estoy contenta, esto va a ayudarme mucho", estimó Muguruza en conferencia de prensa.

Muguruza se reencontraba así con el torneo parisino, después de la gran decepción que supuso la pérdida de su corona el año pasado, al caer ante la local Kristina Mladenovic en los octavos de final.

La jugadora nacida en Caracas, que este año ganó un título (Monterrey), ha tenido resultados muy discretos en la temporada europea sobre tierra batida, donde no pasó de la tercera ronda que alcanzó en Madrid. En Stuttgart abandonó por un problema físico y en Roma cayó en su debut contra la australiana Daria Gavrilova.

"Me estoy sintiendo bien. He estado entrenando duro. No jugué muchos partidos y eso al menos te da la oportunidad de entrenar más", indicó.

