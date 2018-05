El entusiasmo de Munar no logra frenar a Djokovic en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial caído al 22º lugar del ranking ATP, cumplió en la segunda ronda superando al joven español Jaume Munar (155º), que fue combativo en todo momento, por 7-6 (7/1), 6-4 y 6-4.

"Jaume es un jugador estupendo. Tiene mucha calidad y concentración en la pista. Le felicito por su gran partido", declaró 'Djoko' al terminar el duelo en la pista Suzanne Lenglen.

Djokovic, que pasó 2 horas y 18 minutos en la pista, tendrá otro rival español en la tercera ronda, Roberto Bautista, número 13 del mundo y que había derrotado instantes antes al colombiano Santiago Giraldo.

Munar, que había eliminado en la primera ronda al veterano David Ferrer, exnúmero 3 mundial que ahora es 41º, no pudo repetir en esta ocasión ante otro tenista que no está en su mejor momento.

"Era un partido casi imposible de ganar. Él es Novak Djokovic y yo soy Jaume Munar. Él ha sido lo que ha sido y yo vengo de donde vengo", estimó el joven barcelonés.

"Tengo un millón de cosas por mejorar y a pesar de eso he hecho cosas muy buenas aquí. Me voy contento porque he dado un paso adelante. No jugué mi mejor partido, pero fui competitivo", valoró.

Después de perderse la segunda mitad de la temporada de 2017 y de ser operado de un codo en febrero, el jugador serbio está buscando recuperar su mejor nivel, el que le permitió ser número 1 del mundo y ganar doce torneos del Grand Slam.

Djokovic, cuartofinalista en París el año pasado, ha tenido una preparación para Roland Garros no muy tranquilizadora, con eliminaciones prematuras en Montecarlo (3ª ronda), Barcelona (2ª ronda) y Madrid (2ª ronda), antes de mejorar sensiblemente su imagen llegando a semifinales en Roma, donde jugó un buen partido antes de perder contra Rafa Nadal, número 1 mundial.

En la primera ronda de este Roland Garros, Djokovic también había ganado en tres sets, en ese caso contra el brasileño Rogerio Dutra Silva (134º).

