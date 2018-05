Los rivales aplauden la fuerza mental de Bautista tras muerte de su madre

Los tenistas de Roland Garros siguen lanzando mensajes de ánimo a Roberto Bautista, que está disputando Roland Garros pese a la muerte la pasada semana de su madre Esther.

Bautista, decimotercer jugador mundial, sufrió para superar la primera ronda el lunes, pero este miércoles se impuso con más claridad en segunda ronda, superando en tres mangas al colombiano Santiago Giraldo, algo que generó admiración entre el resto de jugadores por la fortaleza mental demostrada.

"Yo en su lugar no sé qué hubiera hecho, jugar Roland Garros tras algo así. Él es una persona con unas rutinas muy sólidas, eso le ayuda a meterse en su burbuja. Tiene un mérito enorme venir aquí. Ya le escribí. Es una historia super triste", declaró el español Fernando Verdasco (35º del ranking), también clasificado este miércoles para la tercera ronda.

Otro español que continuó adelante en Roland Garros, Pablo Carreño (11º) del mundo, también lanzó un mensaje de apoyo a Bautista.

"Las cosas de fuera de la pista afectan mucho. Siento mucho lo que le ha pasado a Roberto. Es algo que yo afortunadamente no he tenido que vivir. Y está aquí, peleando. Me alegro por él, que este Roland Garros le sirva para estar mejor. Ojalá siga teniendo buenos resultados", dijo el jugador asturiano.

Los jugadores de la 'Armada' enviaron una corona de flores para el funeral de Esther Agut, la madre de Roberto Bautista, que murió de manera repentina a una semana del inicio de Roland Garros.

Roberto Bautista explicó en París que decidió participar en este torneo para dar un paso al frente.

"Están siendo unos días difíciles. No es fácil de manejar todo esto en la cabeza. Creí que lo mejor era venir aquí, dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa. Seguir luchando como he hecho hasta ahora", dijo.

El rival de Bautista este miércoles, el colombiano Santiago Giraldo, también le envió tras el partido unas palabras de aliento.

"Una de las cualidades de Roberto es su fortaleza mental. Sabía lo de su madre. No había tenido la oportunidad de verlo. Le dije después, que lo sentía mucho. Eso es mucho más importante que un partido de tenis. Es un profesional del tenis y una persona fuerte", dijo el jugador cafetero.

