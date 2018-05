Cuevas deja pasar la oportunidad y cae en segunda ronda en París

El uruguayo Pablo Cuevas, 75º del mundo, quedó eliminado ante el séptimo jugador del ranking ATP, el sudafricano Kevin Anderson, con el que cayó por 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) y 6-4, este jueves en la segunda ronda.

Cuevas, de 32 años, dejó escapar sobre todo el partido en el 'tie-break' del tercer set.

Allí llegó a tener una ventaja de 5/2 que le dejaba muy encarrilado el camino, pero el sudafricano consiguió encadenar cinco puntos de manera consecutiva y se llevó la manga con un 7/5.

En el cuarto, Cuevas acusó el golpe anímico y tuvo una resistencia algo menor, cayendo por 6-4, tras dos horas y 44 minutos de partido.

"No estoy decepcionado, pero me hubiera gustado avanzar, lógicamente. Tenía un partido complicado. No devolví muy bien, no le encontré la vuelta a sus segundos saques. Por ahí pasó el partido. Una pena que no se dio", comentó Cuevas tras la derrota.

"Se me escapó el partido en el tie-break, con dos aces y luego con una doble falta. Perdí ahí la opción y se me fue el partido", reconoció.

El único uruguayo que competía este año en los cuadros individuales de Roland Garros llevaba tres años seguidos alcanzado en París la tercera ronda, que es además su mejor resultado en un torneo del Grand Slam.

Esta vez se quedó una etapa antes, después de una temporada sobre tierra batida decepcionante, donde lo más lejos que llegó fue la tercera ronda de Madrid, pero donde en los otros dos Masters 1000 que disputó, Montecarlo y Roma, quedó apeado en la primera ronda.

Kevin Anderson (32 años), subcampeón en el pasado Abierto de Estados Unidos pero que en el Open de Australia había caído este año en primera ronda, nunca pasó de los octavos de final en Roland Garros.

Este año ha mejorado su recorrido en tierra batida, donde fue subcampeón en Acapulco, cayendo ante el argentino Juan Martín Del Potro en el duelo decisivo, y semifinalista en Madrid en esta superficie.

Anderson se enfrentará en la tercera ronda en la capital francesa al alemán Mischa Zverev (64º).

