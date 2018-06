Fognini cree excesiva la atención a la nueva generación de la ATP

AFP 1/06/2018 - 13:12

El italiano Fabio Fognini consideró que los dirigentes del tenis conceden "una atención demasiado grande" a la nueva generación de la ATP, estimando que los jóvenes tienen todavía mucho por demostrar para merecer jugar "en las grandes pistas" en Roland Garros.

"Esta historia de la 'Next Gen' (la próxima generación) es una tontería. No me gusta toda esta atención que se da a los jugadores jóvenes", afirmó el 18º jugador mundial el jueves a la prensa italiana en París, después de su victoria sobre el joven sueco Elias Ymer (22 años, 122º del mundo) por 6-4, 6-1 y 6-2.

El italiano de 31 años mostró su desacuerdo con las decisiones de los programadores de los partidos de Roland Garros.

Dijo no comprender, por ejemplo, por qué el canadiense Denis Shapovalov, una promesa de 19 años, tuvo el honor de jugar en la pista Suzanne Lenglen (9.829 espectadores de capacidad), la segunda en importancia, para su partido de debut ante el australiano John Millman.

"Shapovalov es el 25º del mundo y ha progresado, pero a la misma edad (19 años), Rafa (Nadal) había ganado ya Roland Garros. Cuando ves que su partido es programado en la pista Suzanne Lenglen y que el Muguruza-Kuznetsova va a la pista número 1 (la tercera en importancia), te quedas perplejo", afirmó Fognini.

La española Garbiñe Muguruza, número 3 mundial, derrotó a la rusa Svetlana Kuznetsova en un duelo entre dos excampeonas de Roland Garros.

Shapovalov perdió el jueves en segunda ronda de Roland Garros ante el alemán Maximilian Marterer, mientras que Muguruza consiguió el mismo día su acceso a la tercera ronda.

"Khachanov (22 años), Rublev (20 años), Zverev (21 años, Shapovalov, todos esos juegan bien. ¡Pero hemos hecho toda una historia con esto! No me gusta", añadió Fognini, estimando que todavía debían "comer pasta, correr y ganar partidos" para tener justificada la gran atención mediática que existe a su alrededor.

La ATP inauguró al final de la pasada temporada el Masters de los Jóvenes, en Milán, dedicado a los mejores jugadores menores de 22 años. Con ello se pretende potenciar a la nueva generación, la llamada a sustituir próximamente a Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y compañía.

ea-jc/ll/cd/dr/psr