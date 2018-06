Verdasco sorprende a Dimitrov para llegar a octavos en Roland Garros

AFP 1/06/2018 - 15:22

El español Fernando Verdasco, 35º jugador mundial, sorprendió este viernes al búlgaro Grigor Dimitrov, quinto del ranking ATP, al que derrotó en la tercera ronda de Roland Garros por 7-6 (7/4), 6-2 y 6-4.

Verdasco se enfrentará en los octavos de final a su compatriota Roberto Bautista, 13º del mundo, o al serbio Novak Djokovic (22º), exnúmero 1 que está luchando por recuperar su mejor nivel tras los problemas físicos del último año.

La solidez en el servicio, ante el que el búlgaro se desesperaba al no encontrar grietas, fue determinante.

Dimitrov, de 27 años, pudo quebrar por fin el saque de Verdasco dos veces en el tercer set, pero el español logró en esa manga tres 'break' que le permitieron llevarse el partido brillantemente.

"No ha sido un sorpresón, pero él era el favorito. Es él el que es Top 10. Es verdad que no hizo una buena temporada sobre tierra, que no estaba en un momento dulce, pero yo también estuve arrastrando la lesión en el gemelo que sufrí en Miami", explicó Vedasco.

"Llevo muchos años jugando en París y disputando partidos ante jugadores importantes. Tengo experiencia en ganar este tipo de partidos", destacó el jugador madrileño.

A sus 34 años, Verdasco demostró que sigue siendo competitivo y jugará por séptima vez en su carrera los octavos en París, una ronda que ha sido siempre infranqueable para él en Roland Garros.

Esta temporada, el mejor resultado de Verdasco es el subcampeonato de febrero en Rio de Janeiro, donde le privó del título el argentino Diego Schwartzman.

En la temporada europea sobre tierra, Verdasco no había conseguido superar la segunda ronda en ninguno de los torneos que ha disputado (Montecarlo, Madrid, Roma), por lo que Roland Garros está borrando ese mal sabor.

Dimitrov, que en la segunda ronda estuvo a punto de caer eliminado en un durísimo partido resuelto en cinco sets, vuelve a decepcionar en Roland Garros, un torneo que se le da especialmente mal.

El campeón del último Masters nunca superó en París la tercera ronda, una etapa en la que había caído también en 2013 y 2017.

