"Tiene lógica lo que ha hecho Zidane", estima Verdasco

AFP 1/06/2018 - 15:29

El tenista español Fernando Verdasco consideró este viernes, tras su clasificación a octavos de final de Roland Garros, que tiene "lógica" la decisión de Zinedine Zidane de dejar de ser entrenador del Real Madrid, anunciada el jueves.

"El Madrid es un equipo en el que ganas o te echan. Igual el año que viene caía en los cuartos (de la Liga de Campeones), le echaban y no se iba como se va ahora. No me sorprendió del todo su decisión. Tiene lógica lo que ha hecho Zidane", opinó el jugador madrileño tras su victoria sobre el búlgaro Grigor Dimitrov, quinto del mundo, por 7-6 (7/4), 6-2 y 6-4.

"No me ha sorprendido. Cuando se ganó la final (de la Champions, el sábado), lo comentaba con mi equipo, que si se iba ahora no podía ser una sorpresa. A veces hay que saber irse", apuntó.

Verdasco destacó que las tres Ligas de Campeones conseguidas por Zidane de manera consecutiva con el Real Madrid es "algo histórico e increíble" y que irse ahora es "la decisión correcta".

"Sólo puedo esperar que el próximo entrenador que venga al Madrid haga un gran trabajo como el que él ha hecho. Ganar la Liga de Campeones es complicado, obviamente, pero al menos que mantenga unido un vestuario con tantas estrellas", deseó.

