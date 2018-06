Southgate no desvela sus planes para el arco de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate rechazó este viernes revelar cuál de sus tres inexpertos arqueros, Jordan Pickford, Jack Butland o Nick Pope, saldrá de inicio ante Nigeria, el sábado en Wembley, en partido preparatorio para el Mundial-2018.

"Sabemos lo que queremos ver en ese aspecto y tenemos claro lo que pensamos. No necesito decir mucho a ese respecto en público. Dije a los jugadores lo que buscamos en estos dos partidos y aún no les anuncié el once inicial", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Al no seleccionar a Joe Hart en su lista de 23 para Rusia, Southgate optó por arqueros menos experimentados. Pickford (Everton) y Butland (Stoke City) sólo cuentan con 9 partidos internacionales entre los dos, y Pope (Burnley) nunca jugó con la selección de los 'Tres Leones'.

Además, Phil Jones, defensor del Mánchester United, no jugará ante Nigeria por el nacimiento de su hijo, mismo motivo por que tampoco estará Fabian Delph.

