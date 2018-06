EEUU veta el proyecto de resolución en la ONU pidiendo protección internacional para los palestinos

1/06/2018 - 23:00

El Gobierno de Estados Unidos ha vetado este viernes el proyecto de resolución presentado por Kuwait ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclamando protección internacional para la población palestina ante las acciones de Israel.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La embajadora estadounidense ante el organismo internacional, Nikki Haley, ha recalcado que la votación en el Consejo de Seguridad "muestra que había voluntad de culpar a Israel y no a Hamás por la violencia en Gaza".

"No se necesitaban más pruebas, pero ahora está totalmente claro que la ONU es irremediablemente sesgado contra Israel. Estados Unidos no permitirá este sesgo, y por ello no hemos dudado a usar nuestro veto", ha resaltado.

La votación se ha saldado con diez votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra, el de Estados Unidos, que al emplear su derecho a veto ha impedido que el proyecto de resolución haya sido aprobado por el Consejo de Seguridad.

Antes de la votación, Haley manifestó que "el grupo terrorista Hamás es el principal responsable de las pésimas condiciones de vida en Gaza" y denunció que el borrador kuwaití "presenta una visión claramente desequilibrada de lo que ha pasado en Gaza en las últimas semanas".

"Cualquiera que se preocupe por el proceso de paz debería votar contra él. Que no haya errores, con independencia de cómo vote el resto, Estados Unidos se opondrá a esta resolución y la vetará en caso de que sea necesario", agregó.

Asimismo, acusó a Hamás --que controla la Franja-- de "derivar ayuda humanitaria a infraestructura militar, fabricar cohetes en vez de escuela y excavar túneles con fines terroristas en lugar de hospitales".

"Son Hamás y sus aliados los que han disparado proyectiles, al menos 70 esta semana, de forma indiscriminada contra comunidades israelíes. Es Hamás el que ha incitado a actos de violencia en la valla fronteriza, infiltrando a sus terroristas entre civiles y usando de forma deliberada a inocentes como escudos humanos", apuntó.

"Es Hamás el que llama abiertamente a la destrucción del Estado de Israel. Es Hamás el que se niega a cooperar con la Autoridad Palestina en la búsqueda de la paz", dijo, antes de resaltar que "pese a ello, la resolución kuwaití no menciona a Hamás".

La votación iba a haberse celebrado el jueves, si bien fue aplazada después de que Estados Unidos presentara varias enmiendas a la misma. El primer borrador reclamaba una protección internacional a los palestinos, si bien su contenido fue posteriormente modificado.

El borrador fue presentado a raíz de la muerte de cerca de 120 palestinos a causa de la represión israelí de las protestas que arrancaron el 30 de marzo en Gaza en la 'Gran Marcha del Retorno'.

Israel ha insistido en todo momento en que ha hecho uso de su derecho a proteger su frontera al abrir fuego contra los manifestantes, lo que ha dejado más de 13.000 heridos.

La jornada más letal fue la del 14 de mayo, día en que Estados Unidos inauguró su nueva Embajada en Jerusalén, lo que supone reconocer la ciudad santa como capital de Israel, y víspera de la 'Nakba' o 'Día de la Catástrofe', en el que se conmemora el inicio del éxodo palestino. Más de 60 personas murieron por los choques con las tropas hebreas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 18 de mayo la apertura de una investigación para esclarecer los posibles crímenes de Israel durante la represión de las protestas en Gaza, a pesar de las críticas del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La resolución que proponía la creación de una comisión 'ex profeso' para analizar la situación fue aprobada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra, los de Estados Unidos y Australia. España voto 'sí', mientras que otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Hungría o Croacia optaron por la abstención.