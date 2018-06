Uganda construirá un museo en el que mostrará las atrocidades cometidas por Idi Amin y el LRA

1/06/2018 - 23:20

El Gobierno de Uganda construirá un museo sobre la guerra en la que mostrará las atrocidades cometidas por el dictador Idi Amin y por el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor (LRA), encabezado por Joseph Kony.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Queremos dejar las cosas claras", ha dicho el director de la Oficina de Turismo de Uganda, Stephen Assimwe. "La historia se enriquece, es como el vino tinto. Es más interesante con los años", ha defendido.

Así, ha resaltado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que el proyecto no será insensible y mostrará además hechos de la historia precolonial y colonial. Los trabajos de construcción aún no han comenzado.

"Viví la era de Idi Amin cuando era joven. Mis compañeros de estudio perdieron a sus padres a manos del régimen. Sin embargo, no se puede huir de la Historia. Esto son hechos", ha defendido.

En este sentido, ha recalcado que mostrar la historia del país hará que el lugar sea más interesante para los turistas. "En Uganda tenemos vida salvaje, gorilas de montaña, pero estamos intentando desandar el pasado", ha remachado.

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la Oficina de Turismo, John Sempebwa, ha dicho no tener claro que la población esté preparada para hacer frente a las experiencias más dolorosas del pasado del país.

"La sociedad está dividida. Hay gente que sigue aquí que no tiene un buen recuerdo de Amin. Ahora, no sólo no vendrán, sino que podrían quemar este lugar", ha sostenido, en declaraciones a la emisora estadounidense Voice of America.

Idi Amin accedió al poder en 1971 tras un golpe de Estado contra Milton Obote, después de haber ascendido en las filas del Ejército durante la etapa colonial británica en Uganda. La asonada fue llevada a cabo después de ser informado de que iba a ser arrestado por corrupción.

Su régimen estuvo marcado por los graves abusos de los Derechos Humanos, la corrupción y la mala gestión económica. Se calcula que durante su mandato, que concluyó en 1979, fueron asesinadas entre 100.000 y 500.000 personas.

Por su parte, el LRA tomó las armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces, ha vagado por toda la región a pesar de la creación de una fuerza regional, apoyada por Estados Unidos, para frenarlo.

El LRA es, más que una guerrilla, una auténtica organización criminal que se caracteriza por su extrema violencia y por el reclutamiento de menores de edad para usarlos como sicarios y esclavos sexuales. Kony está perseguido por el Tribunal Penal Internacional (TPI).