La MUD dice que Maduro "no es menos dictador" por la liberación de 39 opositores en Venezuela

1/06/2018 - 23:35

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha afirmado este viernes que el presidente del país, Nicolás Maduro, "no es menos dictador, ni más legítimo" por la liberación de un primer grupo de 39 opositores, entre ellos Daniel Ceballos.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En su comunicado, la MUD ha sostenido que "el retorno de los presos políticos a las calles es resultado de la lucha del pueblo venezolano" y ha destacado que es "un logro atribuible a la presión constante a la que sometemos al régimen tanto en el plano nacional como en el internacional".

"Hoy nos encontramos con hermanos venezolanos que fueron secuestrados por la dictadura, en violación del debido proceso, el Estado de Derecho y los más básicos y sagrados Derechos Humanos", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que Maduro "pasará a la Historia patria como el dictador más represivo del país".

"Toda Venezuela y la comunidad internacional han sido testigos de estas violaciones, y han reclamado y exigido el cese de la persecución y encarcelamiento de quienes se oponen al régimen. Es esa presión la que ha abierto las puertas de los calabozos", ha señalado.

Por ello, ha indicado que las liberaciones suponen "un refuerzo en la lucha para que todo el país se libere de la injusticia, la crisis y el sufrimiento".

"Hoy más que nunca queda demostrado que la presión constante no puede ser evadida por un régimen que está debilitado, presión que ha aumentado a partir del 20-M --en referencia a las últimas presidenciales--, gracias a la estoica posición del pueblo venezolano de no reconocer la farsa", ha sostenido la MUD.

Asimismo, ha apuntado que los liberados "llevan aún impuesta una condena injusta" y ha denunciado que las autoridades "les pretenden prohibir circular libremente, declarar públicamente, o hacer uso de redes sociales".

"Esto niega rotundamente cualquier vestigio de motivación democrática del régimen, pues no puede hacer política quien no tiene permitido comunicarse, movilizarse o participar en la vida pública del país", ha argumentado.

"Nuestro compromiso con la lucha se afianza, y reafirmamos que no descansaremos hasta lograr la verdadera libertad de todos los presos políticos, civiles y militares, que aún se encuentran resistiendo dentro de los centros de tortura del régimen, así como también para el regreso de los exiliados y el cese de toda persecución política", ha remachado.

Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha sostenido que "excarcelar a quien nunca debió estar tras las rejas no es un 'beneficio', no es un 'regalo' ni un 'favor'". "La libertad es regla, no excepción", ha dicho en su cuenta en la red social Twitter.

LAS LIBERACIONES

La liberación de Ceballos y otros 38 opositores ha dado inicio a las excarcelaciones prometidas por Maduro como parte del proceso de "reconciliación nacional" con el que pretende zanjar la crisis política que sufre la nación caribeña.

Ceballos y otros 24 presos políticos han sido trasladados este viernes desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en el Helicoide de Caracas, hasta la Casa Amarilla, que alberga el Ministerio de Exteriores.

Allí han participado en una reunión de la comisión de la verdad a la que han acudido la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez; el ministro de Información y Comunicación, su hermano Jorge Rodríguez; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

Moreno ha explicado en un comunicado que "el Poder Judicial (...) ha dictado una serie de decisiones, entre las que se encuentran beneficios procesales, para un grupo de 39 ciudadanos procesados y condenados por la presunta comisión de delitos tipificados y sancionados en las leyes venezolanas".

El jefe del TSJ ha precisado que estos "beneficios procesales" son "libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país", así como "formulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras".

Moreno ha precisado que entre los presos políticos se encuentran Ceballos, "procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, a quien se le otorgó la medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios y redes sociales".

Ceballos fue detenido durante las revueltas opositoras de 2014 por incitar a la violencia como alcalde del municipio de San Cristóbal. Estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde hasta que en 2015 se le permitió continuar bajo arresto domiciliario por motivos de salud. En 2016 volvió a prisión acusado de preparar una fuga.

Además de Ceballos, han sido liberados Yessica Cordero, Ramón Ruiz, Yancer Soto, Diego Medrano, Jorge Galán, Luis Orozco, Luis Acosta, Hoffman Díaz, Junior Pérez, Gabriel Vega, Alexis Alcalá, Gregori Pulido, Edisson Pichardo, Jairo Peñuela, José Alexis De Los Santos, José González, "procesados por su presunta participación en los hechos ocurridos el 2 de abril de 2018, en los cuales resultó herido el diputado Teodoro Campos", a quienes se les ha otorgado "una medida cautelar de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país".

A ellos se suman "María Elena Uzcátegui, Carmen Alicia Gutiérrez, Carmen Briones, Angelis Quiroz, Ninoska Josefina Bolívar, Stefanny Salazar, Diannet Milagros, Brigitte Herrada, María Angelina Salcedo, Nazareth Vásquez, Virgen Liliana Quintanillo, Erika Palacios, Melanye Álvarez, Geraldin Chacón, Marianyelis Sánchez, Gregory Hinds, Juan Pablo Giraldo, Juan Pedro Lares, Fermín Cocchioni, Diego Gómez, Ender González, Dylan Canache", que han recibido "diferentes medidas procesales" por "la organización o participación de manifestaciones y hechos violentos o irregulares entre 2014 y 2018".